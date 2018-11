Stan Lee, el hombre que no creía en los superpoderes

Andrés Hoyos, periodista de la sección Cultura de EL TIEMPO, entrevistó al legendario Stan Lee en Nueva York en el 2010, texto que a continuación reproducimos. Se publicó el 27 de diciembre de ese año.

Stan Lee, el creador de algunos de los superhéroes más famosos del cómic y el cine no cree en los superpoderes.



Aunque lleva 70 años trabajando rodeado de guiones y bocetos de personajes como Iron Man, el Capitán América, Spiderman y los X-Men, este neoyorquino de 88 años (en el 2010), sigue siendo fiel a un principio que aprendió en su juventud, cuando el dinero escaseaba y estaba convencido de convertirse en escritor: “El único poder es la suerte”.



Por eso, desde su oficina de Marvel, en Nueva York, donde se prepara para el estreno en Latinoamérica de la serie Superhumanos (que se estrenó en Colombia el 28 de enero del 2011), insiste en que esa es la cualidad que le encantaría tener en su vida. “Si eres afortunado, nada puede salir mal”, dice riéndose.

En su caso, la regla se cumple a cabalidad, pues Lee se ha convertido en un ídolo de generaciones que siguen sus historias fantásticas en los cómics. Cuando era niño, devoraba toda la literatura de Arthur Conan Doyle, Mark Twain y Charles Dickens.



“Mis gustos no estaban marcados por los héroes. Cuando comencé en el negocio de los cómics escribí de todo: humor, guerra, dramas y hasta cosas románticas; pero, con el tiempo, noté que a la gente le gustaban más los superhéroes y seguí ese camino. Siempre me ha gustado escribir lo que los lectores piden”, asegura.



Acerca del paso del papel a la gran pantalla aclara que una buena cinta de superhéroes no debe verse como si fuera un cómic. “Debe quedar como una película real y sus protagonistas deben ir más allá de la simple lucha contra el villano”, añade.

Lee habla despacio y con un tono amable. No suena como una estrella inalcanzable.



“Yo no tengo superpoderes”, insiste este autor, que se ha caracterizado por aparecer en las versiones cinematográficas de sus héroes, encarnando papeles pequeños que son una delicia para sus fanáticos.



Personajes como el cartero Willy Lumpkin en Los cuatro fantásticos, como Hugh Hefner (fundador de Playboy) en Iron Man o en X-Men 2, en la que hace de sí mismo y no puede entrar a una fiesta porque creen que es un impostor.



“Me encanta hacerlo. Ahora espero poder rodar una escena en Estados Unidos de la nueva versión del Capitán América. Pero le puedo adelantar que sí voy a salir en Thor, conduciendo un camión”, comenta.



Sin embargo, reconoce que si pudiera tomar el papel de sus personajes escogería a Iron Man. “Claro que sería él, pues es rico, las mujeres lo aman, es divertido y debe ser impresionante poder volar con una armadura de hierro por todo el mundo”, dice.

“También me hubiera gustado ser Odín, el rey de los dioses en Thor, pero pensé que era bastante viejo para el papel; ahora lo tiene uno de los mejores actores del mundo: Anthony Hopkins”, bromea.



‘Superhumanos’ fue un espacio del canal de televisión paga History, presentado por Stan Lee, que contaba la vida de personas que tienen habilidades físicas y mentales superiores.



REDACCIÓN CULTURA