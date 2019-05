Así vive la fama la bruja más famosa de Netflix

La pequeña Kiernan Shipka da ahora más miedo. A pesar de su imagen angelical y sus 1,57 metros de altura, la actriz de 19 años puede jactarse de jugar con la ternura, la elegancia y lo paranormal como receta de su éxito.

Tras el reciente estreno del segundo ciclo de su serie Chilling Adventures of Sabrina (El Mundo oculto de Sabrina), Shipka creció como artista y superó no solo la atención desmedida de su nueva fama gracias a Netflix, sino que pudo lidiar con escándalos tan insólitos como la denuncia de una secta estadounidense conocida como el Templo Satánico, que demandó a Netflix por el plagio de una estatua demoniaca que aparece en la primera temporada. Las partes llegaron a un acuerdo extrajuicio.



Alejada de las críticas y con una simpatía tan terrenal, en contraste con el lado oscuro que asoma a veces en la serie, Shipka reconoce que esa batalla contra el escrutinio más conservador es parte de su carrera.



“No es fácil hacer feliz a todo el mundo, pero creo que hemos logrado una conexión con la crítica y el público”, reconoce Shipka.



Y tiene razón, pues a pesar de que a este nuevo ciclo de Chilling Adventures of Sabrina la han descrito como una etapa un poco más lenta en su ritmo, muchos reconocen que no pierde esa esencia malevolamente adictiva.



“Shipka consigue manejar las contradicciones para dar vida a un personaje bien desarrollado (...) La serie demuestra que las nuevas visiones de algunas producciones con cierto toque sobrenatural pueden superar a sus predecesores”, reconoce David Opie, en la revista Digital Spy, recordando que la serie se inspiró en un cómic y en otra producción diametralmente opuesta (gracias a un tono familiar) conocida como 'Sabrina: la bruja adolescente', que se emitió entre 1996 y 2003.



Kiernan Shipka conversó con EL TIEMPO acerca de su versión de Sabrina Spellman en Netflix.



¿Para quienes no se han atrevido a verla, es ahora más oscura la trama que envuelve a Sabrina?

Creo que puede definirse como un poco más oscuro, sí, pero al mismo tiempo revela una evolución interesante de una adolescente que tiene que lidiar con el hecho de ser bruja y humana al mismo tiempo. Poco a poco noté que el impacto de esa trama comenzó a revelarse en el mundo y en las redes sociales (...) Eso nos llevó a pensar en darle nuevos giros a este juego de horror adolescente.



¿Se hizo entonces una aventura más adulta?

Definitivamente. Es un paso en el que pensamos llegar más a la gente y dado respuesta a cosas alrededor de mi personaje, y los fanáticos han respondido y se han expresado de manera tan intensa que me han emocionado a mi también. Eso no solo me ha hecho madurar como actriz, sino que me ha demostrado que existe un verdadero circuito de fanáticos de la serie.



Frente al reto como actriz, ¿cómo define la evolución de su personaje?

Sabrina ya tiene un mayor control de su naturaleza como bruja y eso la lleva a explorar un matiz de maldad más intenso, pero también frente a otros sentimientos mucho más cercanos a la luz (...). Hay amor, hay lealtad en su corazón y eso de alguna manera equilibra la balanza. Me sentí más cómoda en este nuevo ciclo, pues veo a una chica muy empoderada, divertida y que lidia con la maldad bajo sus propias reglas.



¿Con todo eso, puede definir entonces cuál es la magia de Sabrina?

Es su espíritu juvenil, en el que tiene que lidiar con su familia, con los chicos, con los amigos y en donde la magia resuena como motor de muchos cambios y como el detonante de un destino signado en el hecho de que al tener esos poderes, ella va a tener que pagar un precio.



Pero también muchos detractores, por la naturaleza paranormal y la cercanía con ciertos elementos del satanismo... ¿Cómo lidia con ellos?

Para ser sincera, cuando hicimos este nuevo ciclo decidí enfocarme en los libretos, en la evolución de la trama y en mi trabajo como actriz y en como enriquezco mi personaje.Cada quien puede opinar o pensar lo que quiera de la serie, pero para mí lo importante es trabajar para darlo todo frente a las cámaras.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1