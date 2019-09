‘Si Spinetta hubiera nacido en otro lugar, sería John Lennon’

“Cuando mi papá cantaba había un silencio absoluto entre el público y no volaba ni una mosca, era una reacción del gran respeto que le tenían, pero él siempre fue muy humilde y nunca dejó que la idea de ser estrella creciera tanto”.

Así define Catarina Spinetta a su padre Luis Alberto Spinetta, exponente del rock argentino e influencia total para músicos de toda Latinoamérica. El ‘Flaco’ Spinetta, como era conocido en el ámbito musical, será mañana el protagonista de un nuevo episodio del programa documental Bios: vidas que marcaron la tuya, por el canal National Geographic, a las 9 p. m.



El espacio recorrerá la vida de este cantante, guitarrista, poeta, escritor, en un especial de dos horas que será presentado por su hija, que revela parte de un archivo familiar y musical inédito de este hombre que fue amado por miles, pero que prefirió siempre mantener un bajo perfil fuera de los escenarios.

Siento que tengo que llevar su música a que se difunda más, no hay otro como él, tan auténtico y que no se haya vendido nunca. Si Spinetta hubiera nacido en otro lugar del mundo, sería John Lennon

“Creo que se hizo ahora una especie de justicia con lo que él dejó (...). Hoy me sigo sorprendiendo, pues cuando se fue (falleció el 8 de febrero de 2012, a los 62 años) como músico tomó otro lugar y siento que ya es como parte del aire que uno respira; cada vez toma más fuerza y más relevancia todo lo que hizo en vida”, reflexiona su hija, una artista plástica que creció arropada por canciones de Almendra, Pescado Rabioso, Spinetta Jade o simplemente Spinetta, algunos de los proyectos que forjaron la leyenda musical.



“Vi tanto archivo que fue algo muy intenso (…). Imágenes de giras y cómo era él tan amoroso con sus músicos y con todo el mundo, apostando por mantener un canal inagotable de energía creativa con la visión de hacer algo único”, dice Catarina acerca de aquel artista que dibujaba de manera compulsiva, pero que se dejó seducir por la música.



