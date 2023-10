Entrega de los Premios Óscar tendrá nuevos productores para su próxima edición

La 96ª entrega de los premios Oscar, programada para el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, ha anunciado un equipo de veteranos de la televisión en vivo que supervisará el evento.



La Academia de cine reveló que Raj Kapoor asumirá el papel de productor ejecutivo y cabeza creativa, mientras que Katy Mullan se desempeñará como productora ejecutiva. Además, Hamish Hamilton regresará como director por primera vez en casi una década.



(Le puede interesar: Polémica por cinta de Disney que creó extras con IA en plena huelga de actores).

Kapoor, quien ha estado involucrado en la producción de los Oscar durante los últimos siete años, también tiene experiencia en la producción de eventos de renombre como los Grammy, los Emmy y 'Adele: One Night Only'. Por su parte, Mullan ha producido destacados proyectos, incluyendo 'Beauty and the Beast: A 30th Celebration' ('La Bella y la Bestia: Celebrando 30 años') y las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos de Londres.



Hamilton, conocido por su trabajo en transmisiones en vivo, ha participado en tres transmisiones previas de los Premios de la Academia, incluida la 82ª edición presentada por Steve Martin y Alec Baldwin, así como la 86ª entrega presentada por Ellen DeGeneres. Además, ha dirigido 14 espectáculos de medio tiempo del Super Bowl y la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres.



(Le puede interesar: El legado de Michael Caine: se retira tras dedicar 70 años a la actuación).

Facebook Twitter Linkedin

La Academia de Hollywood viene haciendo estos cambios con el objetivo de duplicar entre sus miembros el número de mujeres y personas de diversas razas. Foto: AFP

Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Janet Yang, presidenta de la Academia, elogiaron la elección del equipo de producción, destacando su profundo amor por el cine, su visión fresca y su amplia experiencia en televisión en vivo como elementos que encajan perfectamente con la revitalización del espectáculo.



A pesar de la reciente huelga de actores de Hollywood, que ha afectado significativamente la promoción de proyectos cinematográficos, los Oscar continúan con sus planes para la 96ª edición. A lo largo de los años, los Oscar han enfrentado desafíos en cuanto a la audiencia televisiva, con descensos en las calificaciones, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, en los últimos dos años, han experimentado un modesto repunte en la audiencia.



La última ceremonia, presentada por Jimmy Kimmel, atrajo a 18,7 millones de espectadores en marzo, marcando una mejora en comparación con los 10,4 millones de espectadores de los Oscar de Union Station en 2021 y los 16,6 millones que sintonizaron la edición de 2022, que fue notoria por el incidente entre Will Smith y Chris Rock.La audiencia de los Oscar ha sido históricamente influenciada por la popularidad de las películas nominadas a los principales premios. En este contexto, la presión está sobre Barbenheimer y su equipo para ofrecer una experiencia de visualización memorable en la próxima edición.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal y contó con la revisión de la periodista y un editor.