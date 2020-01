Enrique y Meghan pierden sus títulos de alteza real

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, no usarán más sus títulos monárquicos y no recibirán fondos públicos, según anunció este sábado el Palacio de Buckingham en un comunicado.

El anuncio oficial llega después de que la semana pasada los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía británica para pasar a ser económicamente independientes y vivir entre Reino Unido y Canadá.



"Los Sussex no usarán sus títulos de altezas reales, ya que ya no son miembros activos de la familia real", dijo el Palacio en un comunicado.



Del mismo modo, se supo que la pareja pagará gastos realizados, entre ellos los arreglos de la casa de Frogmore Cottage, su residencia oficial, cifra que, según la BBC, sería de 2.4 millones de libras.



Este acuerdo, que regirá a partir de la primavera del norte de este año, agrega que la pareja seguirá a cargo de sus patronatos y asociaciones “con la bendición de la reina”, pero no podrán representarla.



Acompaña al comunicado del Palacio de Buckingham un comunicado personal de Isabel II en el que la reina expresa su “satisfacción” por haber logrado “una vía constructiva” para resolver la situación después de que la pareja expresara su intención de independizarse de la Casa Real.



Igualmente, la reina subrayó que "Harry, Meghan y Archie siempre serán amados miembros de mi familia".



Este hecho, llevó a la monarquía británica a buscar soluciones, pues aunque el príncipe Enrique es el sexto en la línea de sucesión al trono (primero están su padre, el príncipe Carlos; su hermano, el príncipe William, y sus tres sobrinos) y remotamente sería rey, había muchos asuntos, también económicos, por analizar.



AGENCIAS (EFE Y AFP)