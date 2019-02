‘Me atraen los obstáculos internos de este personaje’

“Hay varias cosas en ese imaginario con el personaje de Lucho: lo que la gente supone, lo de los sucesos que se publicaron y que nutren ese imaginario, y lo que yo supongo: un hombre que para alcanzar lo que quiere tiene que luchar contra obstáculos internos, y eso me atrajo”.

Es Enrique Carriazo, uno de los mejores actores del país, de los que da gusto que vuelva a la televisión, y que desde este 11 de febrer0 (9 p. m.) es Lucho en 'La Gloria de Lucho'.



El nuevo seriado del canal Caracol se basa en la vida del exconcejal Luis Eduardo Díaz, un embolador que por los vericuetos del poder terminó elegido concejal de Bogotá en el 2000 y cuya vida no ha estado exenta de problemas judiciales (ver recuadro).



Y ahí está Carriazo para mostrar facetas de la vida de este personaje, Luis Eduardo Díaz, y de su esposa (Gloria, representada por Verónica Orozco), la mujer que ha sido su salvación.



Es una producción basada en la vida de un personaje complejo y Juana Uribe, vicepresidente del canal Caracol, dice que escogieron contar esta historia “no para convertirlo en héroe sino para mostrar cómo una persona llena de carisma, una vida familiar entrañable y una educación muy precaria, termina en un mundo muy complejo y despiadado como es la política”.



Carriazo agrega que no habló con Díaz en ningún momento. “Enfrento cualquier personaje no con la emoción sino con el análisis y el análisis hecho por los libretistas y los productores era suficientemente emotivo para atraerme”, afirma.



De hecho, agrega que no se acuerda qué pasaba en su vida en el momento en el que Díaz fue elegido concejal y tampoco cuando empezó su caída (su destitución y sus problemas judiciales, entre otros). “No recuerdo estar muy sintonizado con la historia anterior”, comenta.



Y eso se le cree a Carriazo porque ha sido un hombre de producción artística, de creación, de encerrarse varios meses a escribir guiones y luego salir para regalarle al audiovisual nacional un personaje como Doctor Mata en la serie del mismo nombre (2014), a Beto Reyes en 'Los Reyes' (2005), a Lorenzo de la Espriella en 'Pedro el escamoso' (2001) y hasta una pequeña caracterización en la serie 'Vuelo secreto', que se emitió en los años 90, como el Pequeñín Ortegón.



Sus personajes, además, han tenido, por más dramáticos que sean, atisbos de humor, incluso el doctor Mata, ese personaje bogotano que fue considerado uno de los primeros asesinos en serie del país. Con su Buenaventaura Nepomuceno Matallana, malo, cínico, Carriazo pudo ponerle algunos toques que hacían reír un poco.



Con Lucho no es la excepción. “Fue una petición expresa de Caracol, ellos querían que al tiempo que sucedían escenas que se podían llamar dramáticas o con cortes melancólicos y ambientes tristes, se sumara una visión donde el personaje tuviera pensamientos mecánicos y esa, su forma de pensar, desencadena el humor”, manifiesta.



Con Verónica Orozco, su compañera en la producción, no había trabajado antes, “y fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista laboral. Ella tiene capacidad para ejecutar su criterio de manera práctica y eficaz. Lo que ella piensa de la actuación lo pone eficazmente en cada una de las escenas. Le pedía revisar mi trabajo para estar seguros de ese paso entre lo teórico y lo práctico, algo que ella traduce muy bien de manera silenciosa. Fue un gran regalo estar a su lado utilizando su conocimiento”, cuenta.



Con más de 30 años en la actuación, Enrique Carriazo (Bogotá, 24 de julio de 1967) tiene ahora en sus manos un nuevo personaje que mostrarle al público que ha seguido su trayectoria.



Y Juana Uribe, por su parte, afirma que “esta producción mostrará cómo un hombre, por la política, pone en riesgo a su familia, sus principios y su integridad. Nos pareció interesante contar el peligro que conlleva el populismo y la maldad a la que pueden llegar algunos miembros de la clase política al aprovecharse de una persona con enormes debilidades. También quisimos contar la vida de un hombre lleno de contradicciones, con un pasado muy sufrido que de pronto toca el cielo. Alguien que se cree el cuento del poder y pierde el norte para caer y tocar fondo nuevamente”, comenta.

¿Quién es Luis Eduardo Díaz Chaparro?

El personaje en el que se basa la historia ‘La Gloria de Lucho’, Luis Eduardo Díaz Chaparro, fue concejal de Bogotá en dos ocasiones. La primera, en el 2000, con casi 19.000 votos, convirtiéndose en el hecho político de esa elección. En la segunda llegó con una votación muy reducida.



Nació en Bogotá en 1963 y estudió hasta quinto de primaria. Siguió el oficio de su papá y se convirtió en embolador.



Su carrera política terminó porque se conocieron dos condenas de “cárcel proferidas por jueces de Bogotá entre 1984 y 1989”, publicó este diario, fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos. Ha tenido varios problemas por consumo de alcohol.

¿Dónde y cuándo?

A partir del 11 de febrero, a las 9 p. m., por el Canal Caracol.