Actriz de 'Stranger Things' habla de su nueva película 'Enola Holmes'

Cuando la actriz de 16 años Millie Bobby Brown leyó el guion de la película Enola Holmes, supo que afrontaba un delicioso riesgo: convertirse en una heroína juvenil en 1884 con el apellido del detective más famoso de la literatura y demostrar que podía dar un nuevo registro a una carrera un poco eclipsada por su papel de Eleven, en la serie de televisión 'Stranger Things'.

Enola Holmes es la hermana de Sherlock Holmes, un personaje creado por la escritora estadounidense Nancy Springer, que le dio vida a una intrépida investigadora (tan astuta como su hermano), capaz de seducir a un público juvenil, en una saga que Netflix decidió convertir en un filme, ya disponible dentro de su plataforma.

En una escena de 'Stranger Things' en su papel de Eleven. Foto: Netflix

La trama gira en torno a cómo la hermana de Sherlock Holmes (Henry Cavill) decide seguir los pasos de su hermano para descubrir qué pasó con su madre (Helen Bonham Carter), quien desapareció sin dejar rastro.



Desde el inicio se siente que no se trata de un filme de aventuras juveniles convencional. Es más una plataforma de lucimiento para Brown, que consigue amoldarse a la personalidad arrolladora de una jovencita que rompe los moldes y pretende no solo profundizar en lo que le pasó a su madre, sino comprender el agitado mundo que la rodea.



Entre chistes, diálogos de la protagonista al público y momentos de acción que rozan entre lo hilarante y lo caricaturesco, la película comienza a revelar matices mucho más profundos acerca del valor de la libertad, de la autodeterminación y la capacidad de una heroína a la que no le pesa su apellido. Millie Bobby Brown controla cada detalle de su personaje.

Es fuerte, melancólica, divertida y muy frágil dentro de este viaje en el que también se vislumbra una fuerte conciencia feminista, evidenciando que su historia tiene un alcance mayor que el del público juvenil.



Casi todo el tiempo está en pantalla y, a diferencia de su personaje de Eleven, su poderío es mucho más terrenal y menos traumático. La actriz conversó con EL TIEMPO de esta producción que tiene todo el potencial para convertirse en una saga.

Algunos creen que esta es una película que plantea un antes y un después en lo que hemos visto de su carrera, ¿qué piensa de eso?

​

Creo que definitivamente es así. Este papel me ayudó a aumentar mis conocimientos en la actuación porque me puso a prueba en muchas cosas, tanto física como emocionalmente. Creo que me involucré mucho en este personaje. Romper la cuarta pared y la cantidad de diálogo que tuve que aprender fue un paso adelante en experiencia como actriz.



Lo de romper la cuarta pared y hablar directamente al espectador es uno de los elementos que distinguen la narrativa de Enola Holmes...

​

Sí, Harry Bradbeer, el director de la película, y yo, queríamos involucrar al público, siempre quisimos hacer que se sintieran parte del misterio, de este viaje, de esta aventura. Bradbeer estaba muy familiarizado con esto porque era un recurso que ya había utilizado antes en otras de sus películas. Fue algo nuevo para mí, pero yo amaba el aspecto de agarrar al público y decirles: “Vengan con nosotros, disfruten esto con nosotros, lloren con nosotros, rían con nosotros”. Fue una propuesta unificadora.

Milie Bobby Brown quiere encontrara su madre en esta aventura de época Foto: Netflix

También fue productora de la película...

​

Mucha gente hace esto todo el tiempo; para algunas personas mayores, esto es un poco impactante, pero hay muchos jóvenes haciendo sus propias películas. Yo dediqué una parte de mi tiempo a ese rol y fue un poco complejo, pero amé cada segundo de esa parte y es algo que quiero seguir haciendo.



¿Por qué?

​

Siento que necesitamos más mujeres productoras, directoras y realizadoras. Siento que hace falta un poco más de feminidad es los sets.



Tener ese efecto de poder femenino es importante porque así consigues una nueva perspectiva. Tuvimos hombres increíbles y mujeres como la productora Ali Mendes, que me guió y me ayudó en todo ese proceso durante el rodaje de la película.

Enola es como un espíritu libre y alguien que no trata de seguir lo impuesto, ¿fue ese uno de los aspectos que le llamaron más la atención de este proyecto?

​

Creo que por eso amé participar de esta aventura. Me gusta que en este 2020 nuestra generación se esté moviendo en contra de las normas de género y en contra de la sociedad en general, de una manera muy respetuosa, claro. Queremos intentar algo nuevo.



Estamos en una época que nos permite experimentar y vivir cosas nuevas que lleven a un avance social y así lograr un mundo mejor en donde todos sientan que pertenecen a él. Siento que Enola Holmes se acerca mucho a lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, porque va en contra de todo lo que se considera tradicional.

Las críticas han sido muy positivas de su desempeño en esta producción...

​

Definitivamente me siento muy agradecida con estos comentarios. He estado esperando mucho tiempo para que la gente vea esto. Es una película de dos horas con mi cara (...). Ellos (los críticos) son superexperimentados y han visto muchísimas películas y series, entonces saben muy bien de lo que están hablando, eso me gusta, tanto como cuando mis padres también me dicen que está bien. Enola y yo tenemos el mismo carácter y somos muy similares.



¿Cómo fue la dinámica con Henry Cavill, Helena Bonham Carter y Sam Claflin... cómo fue ese encuentro generacional?

​

Mi experiencia con ellos fue genial. Era llegar al set y genuinamente amar a tus compañeros de trabajo. Absolutamente todos los días, sin importar con quién me iba a encontrar, siempre era emocionante estar en escena con ellos y trabajar. Cuando tus compañeros son genuinamente buenas personas, hacen de todo algo diez veces mejor.



Siempre digo que en la película 'Godzilla 2: El rey de los monstruos', Vera Farminga y Kyle Chandler fueron los mejores padres en escena, fue genial trabajar con ellos, fue igual en esta película y como lo que viví con todo el elenco de 'Stranger Things'. Pero aquí hay una nueva historia y nuevos amigos.

