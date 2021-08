Luciano D'Alessandro estará en la nueva temporada de 'Enfermeras'

Félix Andrade, neurocirujano, es el nuevo papel de Luciano D’Alessandro en la serie 'Enfermeras', del Canal RCN.



El actor venezolano, nacido el 24 de enero de 1977 y que se hizo famoso en el país por su personaje de Pablo Domínguez en 'La ley del corazón', donde puso de regreso el galán a las pantallas, llegó a esta caracterización a través de una llamada de su mánager, que le pidió leer el perfil de Andrade.

“Ya había visto 'Enfermeras', que me gusta y tiene una factura muy chévere, y le dije sí a este hombre que no camina, levita; que es narcisista, con un ego increíble. Brillante como neurocirujano, sabe que tiene una especialización muy importante y querrá poner el hospital a su ritmo, a imponerse sobre los protagonistas”.



También dijo que sí porque aunque quiere mucho a Pablo Domínguez, ese fue un personaje que lo marcó mucho y quería algo muy distinto.



Para televisión internacional ya había hecho la caracterización de un “malo bien malo en 'Operación Pacífico', pero todavía no se ha visto acá”.

(Tal vez quiera leer: 'Mi personaje tiene hoy un gran valor en la sociedad’: Diana Hoyos)



La espera para verlo de nuevo en la televisión nacional duró de abril del 2019, cuando se emitió el final de 'La ley del corazón', a esta semana, con pandemia en la mitad. “Y el reto de este personaje fue estudiar mucho más. Con Pablo Domínguez las cosas eran en la oficina o el juzgado y claro, debíamos leer de Derecho, pero aquí hay que estudiar tres o cuatro veces más los términos, los nombres de los medicamentos, los procedimientos”, dice.



De su personaje, dice que no tiene “nada políticamente correcto. Lanza todo, bien o mal, pero lo lanza. Y eso también tiene que ver con lo que hace. Sabe que su especialización es muy específica, que el cerebro es un órgano definitivo, que se requiere tener unos nervios de acero a la hora de operar por tratarse de un órgano tan delicado”.



Ahora, agrega, quiere aún más a los médicos y a todo el personal de salud. “Ya he representado médicos en otras producciones, en varias que hice en Venezuela, pero hoy yo digo que me cuido más, para que ellos tengan que hacer menos conmigo, me daría mucha pena quitarles tiempo si tengo que ir a un hospital. Son personas que están ahí 24/7 parados, en largos turnos, en jornadas extenuantes. En esta pandemia muchos ni siquiera han podido volver a sus casas, para cuidar a los suyos”.



La entrada de su personaje marca el regreso de Gloria (Viña Machado), con quien tendrá una relación. Los seguidores de 'Enfermeras' recuerdan a Gloria como una persona difícil, y ahora llega a enamorarse del nuevo médico neurocirujano. “Habrá muchos conflictos de pareja, delicados, y aunque Félix la quiere, su ambición es primero”.

Habrá muchos conflictos de pareja, delicados, y aunque Félix la quiere, su ambición es primero FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: ‘En Colombia, los médicos son nuestros héroes’)



Por supuesto que no compara sus horas de grabación con las de los médicos. Pero desde que ingresó a la serie no ha parado, “trabajando muy duro en la ficción y quedando en carne viva, de verdad, aunque lo de ellos es lo verdaderamente valioso para la humanidad”.



Su tío Julio César González, médico ya pensionado, le ayudó a crear a Félix. También vio series y documentales, uno de ellos, 'Ases del bisturí' de Netflix.



En los días más duros de la pandemia estuvo encerrado en Bogotá. Acababa de empezar una relación con María Alejandra Requena, la periodista venezolana presentadora de 'Mirador mundial', de CNN en Español, “y fueron siete meses a distancia, por videollamadas, lo que nos confirmó que es un amor fuerte. Apenas abrieron cielos corrí a verla”.



Cree que lo que más le ha enseñado este tiempo es “a mantenerme en control en casa, conservando la energía, yo me la he llevado bien con la soledad, pero el confinamiento fue extremo. Hoy tengo más conciencia de vivir la vida”.



Esta nueva temporada de 'Enfermeras' tendrá otras historias y entre los actores que ingresan también están Lorena García, el argentino Martín Karpan, Coraima Torres (que marca el regreso a la televisión de la venezolana) y Eduardo Pérez. Entre ellos levitará el doctor Félix Andrade.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: