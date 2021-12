Riz Ahmed tiene una mirada hipnótica, profunda y muy especial frente a las cámaras. Hay algo de melancolía, dolor y confusión, pero a la vez una carga de humanidad tan especial que uno no quiere escapar de la experiencia de compartir su viaje como actor.



Pasó en Sound of Metal, donde hizo el papel de un baterista que se empieza a quedar sordo y tiene que lidiar con un inesperado cambio de vida, marcado con silencios y sufrimiento físico, y en la miniserie The Night Of, en la que se convirtió en un sospechoso de asesinato que sostenía en sus ojos toda la tensión de estar inmerso en temas tan complejos como el racismo y las fisuras del sistema judicial.

Ahora esa cualidad reaparece en una película sorprendente.



Ahmed, de 39 años, se mete en la piel de Malik Khan, un marine experto en misiones en zonas de conflicto que regresa a casa para visitar a su familia en Encounter.



Desde el principio se nota cierta desesperación y desequilibrio en su personaje, que quiere reencontrarse con sus hijos; sin embargo, todo se complica con un giro inesperado: una especie de bichos alienígenas se apodera de personas con apariencia normal, y él decide llevarse a sus dos pequeños en un intenso viaje por carreteras desérticas y enemigos por todas partes.



La trama parece un juego más relajado de ciencia ficción apocalíptico y que podría desbordar en pirotecnia visual enceguecedora, pero, con Riz Ahmed a bordo, pronto se siente que es algo más que eso.





Bichos invasores

Encounter es una de las apuestas más interesantes de la plataforma de Amazon Prime Video, precisamente porque tiene el impacto de jugar muy bien entre géneros: bichos escondidos en el cuerpo conviven muy bien con un sentimiento paternal exacerbado ante el peligro, el drama de una familia fracturada y un trauma que tiene sometido al protagonista.



Los monstruos pueden pasar a un segundo plano, y el rostro desesperado y el trabajo físico de Riz Ahmed vuelven a hacer de las suyas para robarse la atención del espectador.



La receta puede ser extravagante y arriesgada al mezclar tantos elementos, pero Ahmed se encarga de llevarlo en una buena dirección.

“Creo que esta no es simplemente una película acerca del fin del mundo en el futuro. Es acerca de algo que está pasando y donde al final todo es una metáfora alrededor del final en el mundo de Malik y su verdadera misión. Hasta puedo agregar que no es en realidad una historia de ciencia ficción, ya que tiene un sentido más urgente acerca de este soldado tratando de mantener a salvo a sus hijos en un mundo peligroso, violento, dividido y en el que los demás están asustados de infectarse con los insectos o estar junto a otros”.

“Algo indiscutiblemente ligado a lo que se vive hoy en el mundo y que hace que todos nos sintamos inseguros”, explicó Riz Ahmed, en una entrevista con EL TIEMPO. “Pero todo en un balance entre la acción y un conflicto más íntimo”, agregó el actor.

El soldado y sus dos pequeños hijos viajan por calles desoladas, desiertos y mucho polvo. Escapan de policías que parecen representar una amenaza de otro mundo. Un ecosistema que va llevando a Malik al descontrol y al caos, y tiene que aferrarse al amor de sus hijos para no perder la cordura.



“Me sentí muy tocado emocionalmente cuando leí el guion. Michael Pearce (el director) es un realizador impresionante y cuando vi su anterior filme, Beast, supe que quería trabajar con él”, dice.

Riz Ahmed se compromete al máximo en este viaje lleno de dolor. Foto: Amazon Prime Video

Beast contaba la historia de una mujer atrapada en un círculo familiar disfuncional que se obsesiona con un recién llegado a su vida y que es sospechoso de brutales asesinatos. Personajes complejos en situaciones emocionales extremas y en ambientes asfixiantes; la fórmula de Pearce se asomaba un poco en la trama que leyó Ahmed, quien, ni corto ni perezoso, le escribió al director varias veces para quedarse con el papel de Encounter.

Ya lo había adelantado el propio realizador a este diario: “Se trata de un retrato más humano de lo que la gente imagina, de la evolución de un ser humano como padre, pero no en el tono de un superhéroe arreglando todo con un poder (como sus habilidades militares en este caso), sino en el de una persona con defectos y errores en ese proceso, y eso lo hace más honesto e intenso. Es una odisea en la que van apareciendo personas y situaciones que alimentan la relación de Malik con sus hijos, y la sensación de peligro remarca y evoca la inestabilidad mental del personaje”, reconoce el realizador.

“Para mí, Michael Pearce es algo subversivo y lleva a la audiencia a un lugar que no espera. A mí me pasó, ya que no imaginaba antes ser capaz de ser un soldado y padre dentro de la trama”, añadió el actor, quien durante varios meses realizó entrenamiento militar y consiguió una química poderosa con Lucian-River Chauhan y Aditya Geddada, que interpretan a sus hijos en la película.



“Ellos tomaron mi mano y me mostraron el tono y la verdadera esencia que tenía esta aventura”, reconoció el actor, que en realidad hace un viaje en el que no está exento de lastimarse, pelear o salir herido, tanto en la piel como en la mente.



“Este es un encuentro cargado de mucha adrenalina, drama y mucho entretenimiento”, insiste este actor, que no se deja llevar por los buenos comentarios de este trabajo en el que, hasta los más escépticos sobre Encounter, reconocen que su actuación y sacrificio eleva una trama sencilla y la hace interesante.





El director Michael Pearce (de pie) le dio gran protagonismo a los ambientes áridos para acentuar la sensación de caos en la película.. Foto: Amazon Prime Video

Un poco de optimismo

“Asumo otras vidas y experiencias todo el tempo y las buenas reacciones a mi trabajo no me hacen pensar: ‘muy bien, lo logré’, sino que me empujan a pensar en el próximo reto que voy a afrontar y en cómo hacerlo mejor en el futuro”, dice, a pesar de no ser una persona especialmente optimista acerca de lo que le espera a la humanidad.



“Para ser honesto, no lo soy tanto. Me preocupa lo que está pasando con el medioambiente y el planeta. La gente parece estar más dividida entre sí y más adicta a la tecnología, y a menos que haya un cambio radical en las cosas, creo que nos espera un futuro caótico”, finaliza.



