Cómo ya se vaticinaba, desde que ganó el Globo de Oro, la película 'Encanto', de Disney, en la que Colombia es protagonista con sus tradiciones y costumbres, fue seleccionada este martes por la Academia de las Artes de Hollywood, en la categoría de Mejor película animada, para la próxima entrega de los Premios Óscar.



La cinta del gigante del entretenimiento también recibió nominación a Mejor canción, por 'Dos origuitas', interpretada por Yatra, y a Mejor original score.

Estos son los nominados a mejor actor de reparto para la 94ª edición de los premios

Óscar, que se realizará el 27 de marzo en Hollywood: Ciaran Hinds, "Belfast" Troy Kotsur, "CODA" Jesse Plemons, "El poder del perro" JK Simmons, "Being the Ricardos" Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro".



Las siguientes son las nominadas a mejor actriz de reparto: Jessie Buckley, "La hija oscura" Ariana DeBose, "West Side Story" Judi Dench, "Belfast" Kirsten Dunst, "El poder del perro" Aunjanue Ellis, "Rey Richard: una familia ganadora".



Estos son los nominados para mejor película internacional: "Drive My Car" (Japón) "Flee" (Dinamarca) "La mano de Dios" (Italia) "Lunana: A Yak in the Classroom" (Bután) "The Worst Person in the World" (Noruega).



Las siguientes son las nominadas a la mejor actriz: Jessica Chastain, "Los ojos de Tammy Faye" Olivia Colman, "La hija oscura" Penélope Cruz, "Madres paralelas" Nicole Kidman, "Being the Ricardos" Kristen Stewart, "Spencer".



Estos son los nominados para mejor actor: Javier Bardem, "Being the Ricardos" Benedict Cumberbatch, "El poder del perro" Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!" Will Smith, "Rey Richard: una familia ganadora" Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth".



Estos son los nominados para mejor director: Kenneth Branagh, "Belfast" Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car" Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza" Jane Campion, "El poder del perro" Steven Spielberg, "Amor sin barreras".

¿Qué tan cerca está 'Encanto' de un Óscar?

Podría ganar, ya que tiene los elementos esenciales con que el famoso estudio de animación ha conseguido la estatuilla dorada en otras ocasiones. Esta película lo tiene todo, incluso la fuerte promoción del estudio para que salga victoriosa en la ceremonia programada para el 27 de marzo.



(Lea además: Seis razones por las que 'Encanto' podría ganar los Óscar)



Es una aventura que fortalece la idea de la familia; cuenta la aventura de un personaje que rompe esquemas y tiene la ternura, el drama y la magia para llevar al espectador por diferentes emociones.



Sin embargo, la competencia podría estar difícil para 'Encanto' con 'Ron da error', una tierna película británica que analiza, con una propuesta cinematográfica cargada de ternura y humor, la adicción a la tecnología y apuesta por el valor de la amistad, al igual que 'Raya y el último dragón', una producción audiovisual impecable que se centra en la aventura de una guerrera solitaria.



(Le puede interesar: Ella es 'la verdadera' Mirabel Madrigal de Encanto, la película de Disney)



EL TIEMPO con información de EFE