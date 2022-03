Una película de Disney por lo general necesita de un majestuoso castillo como escenario de su historia. Encanto, la producción del gigante cinematográfico inspirada en Colombia y que este domingo compite en los premios Óscar en la categoría de mejor película animada, tuvo a Casita, cuyo diseño y realización fue, incluso, más retador que un clásico castillo de princesas.



“Casita es un castillo de Disney. Como esos castillos llenos de tesoros y torres. Pero resulta que es una casa colombiana que combina muchas cosas”, cuenta Martín Anzellini, profesor de arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana y uno de los asesores del Colombian Cultural Trust, un grupo de expertos de todas las disciplinas que asesoró a Disney para la realización de Encanto. Anzellini y sus padres, desde la firma AGRA (Anzellini García Reyes Arquitectos), fueron los asesores para el componente de arquitectura en la película: un elemento que no era poca cosa si se tenía en cuenta que la casa de la familia Madrigal, los protagonistas de Encanto, era un personaje más y un eje clave de la historia.

Casita se parece a muchas cosas en la vida real. “Tiene un poco de todo. Tiene los colores de la casa cartagenera, la tapia pisada de la casa boyacense, los zócalos de la casa santandereana, la carpintería de madera de colores de las casas antioqueñas, la volumetría como muy de retazos de los barrios de los suburbios de las ciudades colombianas –que se van armando de manera muy orgánica–, el color terracota de la cerámica de los pisos de las casas bogotanas, las tejas de barro de las construcciones ancladas en la cordillera de los Andes...”, enumera Anzellini, quien es un estudioso de la arquitectura colombiana desde sus materiales y técnicas tradicionales.



Todo este conocimiento llegó a manos del equipo creativo de Disney a través de una serie de reuniones virtuales que se hicieron desde 2019. “Nosotros nos preparábamos bien y ellos nos iban haciendo preguntas. A veces, las reuniones iban alrededor de un tema específico: por ejemplo, cómo eran las calles en Colombia o cómo se hacían los techos. Nosotros les hablamos de temas como el bahareque o la tapia pisada; también les dijimos que tuvieran en cuenta la importancia del patio en la arquitectura de nuestras casas”, agrega Anzellini.

Un diseño conceptual de lo que sería la cocina de la familia, realizado por Lorelay Bové. Foto: 2021 Disney

Una Casita autoconstruida

Y para los creativos, eso quedó más que claro. Por ejemplo, Ian Gooding, diseñador de producción de Encanto y una de las mentes detrás del desarrollo visual de clásicos de Disney como Aladdin, El rey león, Mulan y Tarzán, habla hoy con propiedad de la tapia pisada, el bambú, la guadua y piezas decorativas como las baldosas de colores y las hamacas. “Aprendimos de los consultores qué es la tapia pisada, esa técnica que se hace con moldes de madera y luego pones tierra dentro de ellos, capa a capa... para mí, es una forma hermosa de construcción. ¡Y se siente muy colombiano!”, dijo Gooding, en una conversación vía Zoom con EL TIEMPO, y anotó: “Casita siempre estuvo destinado a ser un personaje y a tener vida. Y ¿sabes? No sabíamos lo mágico que iba a ser”.

En Encanto, Casita es parte del nuevo comienzo de la familia Madrigal. Después de perder a su esposo, Alma Madrigal recibe una casa en la montaña para proteger a sus tres hijos y a la familia, que iría creciendo. De la casa y del milagro que es otorgado a los Madrigal vienen, a su vez, los dones que tiene cada uno de los integrantes de la familia.



Cada vez que un Madrigal recibe un don, aparece un nuevo cuarto en la casa, y así crece la prosperidad de ellos y del pueblo que se construye alrededor de la casa. De acuerdo con Anzellini, ese relato y los símbolos que se tejen alrededor de la casa tienen una fuerte relación con la historia del país y con lo que significa una casa para un colombiano.



“Esa casa hecha a retazos es el símbolo de una cultura que se va construyendo. Alrededor de la casa están la familia y los sueños, y todo se va construyendo a medida que llegan los hijos, los cuñados, las nueras. En la asesoría les hablamos del desarrollo progresivo de la vivienda popular en Colombia: de cómo, a medida que las familias van teniendo un ingreso, van comprando unos ladrillos, unos hierros... van echando la placa y levantando, poco a poco, la casa. Nosotros lo explicamos así desde la arquitectura; pero sé que los antropólogos del Colombian Cultural Trust le hablaron a Disney de la casa como el útero, como la madre, como el origen”, le contó Anzellini a este diario, y agregó: “Esta es, de hecho, una cinta muy arquitectónica. Cada habitación es un universo, todo gira alrededor de ese patio. Es muy emocionante ver cómo el equipo de Disney fue muy sensible a ese componente”.

Quizá por eso mismo crearla fue tan complejo. Según el libro The Art of Encanto, que contiene todos los detalles de la creación artística de la película, inicialmente se pensó que la historia de Encanto se contaría a lo largo de 100 años a través de múltiples generaciones. “Entonces creé seis pinturas de la casa en diferentes décadas. Como la casa es tanto un escenario como un personaje, pensé que sería divertido explorar su vida”, escribió Gooding en el libro.



“Casita evolucionó a lo largo del proceso”, confirmó Gooding en conversación con EL TIEMPO. “Fueron muchos ires y venires hasta dar con el tamaño, la paleta de color, la integración con el ambiente...”. En esa exploración, los referentes fueron muchos: desde la hacienda Bambusa, que está ubicada en el Eje Cafetero y fue visitada y hasta medida por los directores de Encanto en uno de sus viajes a Colombia, hasta las fotografías y los recursos que les enviaba el Colombian Cultural Trust para que todo fuera lo más auténtico posible.



Una de las claves para que el diseño funcionara fue el uso de herramientas de realidad virtual (RV), es decir, imágenes y objetos simulados por computador que se pueden contemplar con el uso de gafas o un casco de RV, para tener una experiencia inmersiva. “Empezamos a usar RV desde que estábamos construyendo la casa en fase de modelaje. Íbamos a una sala de RV, nos poníamos las gafas y estábamos dentro de Casita. Era genial porque los directores o los story artist podían estar allí. Ellos debían trabajar con las escenas en la casa, entonces tenían que familiarizarse con eso”, cuenta Lorelay Bové, diseñadora de producción asociada de Encanto.



Con estas herramientas de RV pudieron dar las dimensiones adecuadas al patio, a las habitaciones y a todos los espacios de la casa. Para Gooding, por ejemplo, era clave que, pese a que la casa alojaba a tantas personas, no se sintiera como un hotel. En esa tarea titánica de construir un castillo de Disney a lo colombiano trabajaron cerca de 30 personas.

La clave está en los detalles

Sin embargo, lo retador no estuvo solo en la infraestructura, sino también en la reproducción más fiel posible de todos esos pequeños detalles de la decoración de la casa.



“Las baldosas fueron casi que un proyecto en sí mismo –dice Gooding, y suelta una carcajada–. “También recuerdo ver a Bové venir con las fotos y fijarse en las características de la superficie, si era brillante, si era imperfecto”.



Bové, española de nacimiento, ya había visitado Colombia mucho antes de participar en Encanto. Había estado en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bogotá y había podido tener un acercamiento con los detalles de las decoraciones colombianas en los hogares.



“Una de las cosas de las que queríamos asegurarnos era que todo fuera hecho a mano. Cuando vas a Colombia, ves que todo es hecho a mano y tiene una cualidad de textura. Entonces queríamos asegurarnos de que hacíamos eso en nuestro trabajo de arte... y que no fuera perfecto, tenía que ser un poco chueco. Por ejemplo, a las baldosas les tenías que añadir un bache o una salpicadura, o tenías que lograr que los platos se vieran pintados a mano”, dice Bové, y confiesa que uno de sus elementos favoritos de la arquitectura y diseño colombianos son las puertas de las casas en Salento, Quindío. “Para mí, ese trabajo en madera es hermoso. Es imperfecto, pero todo tiene personalidad y encanto”.



La paleta de colores fue, además, otra ficha clave en el proceso. “El diseño de la casa se condujo por el personaje y la historia. Queríamos tener la habitación de Abuela en el centro y luego, las de todos los demás a su alrededor en orden de nacimiento. La habitación de Mirabel está en frente de la de Abuela... están conectadas de esa manera. Los colores de cada sección también hacen juego con el personaje que representan”, escribió en el libro Mehrdad Isvandi, director de arte para los ambientes de Encanto

Eso también fue cuidadosamente planeado. “Hubo todo un proceso detrás de ellos. Por ejemplo, en la cocina había muchos patrones y texturas, y había la posibilidad de que quedara sobrecargado”, relata Gooding, y ejemplifica que, en el caso de la cocina, todo logró equilibrarse con la paleta de colores que traía el personaje de la mamá de Mirabel. “Todo está cuidadosamente orquestado y puesto junto”, aseguran Gooding y Bové.



Cada elemento importaba. Después de todo, como dice Bové, “Casita es la expresión de la familia y también, una especie de extensión de ella: la casa se siente como se sienten los Madrigal. Tan es así que cuando Mirabel y Abuela tienen esa confrontación, las grietas empiezan a aparecer”.



Según Gooding, incluso, “Casita refleja también lo bueno y lo malo. Va en línea con esa idea de sentirse atrapados, de que solo pueden hacer una cosa y que su vida está definida por una habitación: están forzados a estar en una caja”, dice, y anota que para él, por ejemplo, por eso es tan interesante ver cómo la reconstruyen luego de que se va a abajo: “Estás mostrando que la familia reestructura cómo se perciben ellos mismos. Todo está conectado”, finaliza.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes