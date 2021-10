'Estoy orgulloso': Maluma tendrá un papel en 'Encanto'

'Encanto', película de Disney inspirada en Colombia, está a puertas de llegar a los cines del mundo: su estreno oficial será el próximo 24 de noviembre.



Hasta el momento los avances y trailers han mostrado elementos 'de pura cepa': alpargatas, arepas, vestidos típicos, palmas y animales que habitan en las zonas más biodiversas de Colombia.

A ello se le suma el 'staff' de personajes.



Según se conoció en las últimas horas, Maluma incursionará en la actuación de doblaje encarnando a Mariano, quien, según portales especializados, será el 'galán' que acompañará a la hermana de Maribel, la protagonista.

El mismo 'Maluma, baby' se presentó en la cuenta oficial de Instagram de 'Encanto' y dijo estar muy feliz por participar en la producción.



"Estoy orgulloso de ser parte de esta hermosa historia", indicó hablando en inglés.



En la misma publicación aparece el personaje a quien encarnaría. Muchos internautas centraron la discusión en las curiosas diferencia: Maluma y Mariano, al menos a nivel físico, no son muy parecidos.

El cantante, entonces, se une a otro repertorio de colombianos que ya confirmaron su participación en 'Encanto'.



Maria Cecilia Botero, reconocida actriz colombiana, encarnará a Alma, la abuela de la familia Madrigal.



Angie Cepeda, recordada por varios papeles en películas y series nacionales, hará el papel de Julieta, la madre de Mirabel.

Carolina Gaitán, quien tuvo sus significativos 'pinitos' en el ámbito musical, encarnará a Pepa, la tía de Maribel.



John Leguizamo, colombiano que reside en Estados Unidos hace mucho tiempo y se ha desempeñado en diversas producciones de Hollywood, será Bruno, tío de Maribel.



Hasta el momento falta por conocer la identidad de al menos tres personajes más: el abuelo Pedro, la niña Cecilia y un repartidor.

Celebridades colombianas estarán en 'Encanto'. Foto: EL TIEMPO

Lo que se sabe de 'Encanto'

El argumento de la cinta girará en torno a la familia Madrigal y la 'casa mágica'.



Los residentes del lugar tienen una serie de poderes particulares que los hacen únicos y consolidan sus diversas identidades.



Excepto Maribel: ella no ha descubierto su poder. Es una joven alegre, querida y amable, pero no tiene por el momento un don particular.



Y es justo la falta de magia lo que desencadenará el dilema de la película: todo empieza 'a derrumbarse'.

