A Lin-Manuel Miranda le sobran créditos: es el genio detrás de la multipremiada Hamilton en Broadway, es el autor del montaje teatral In the Heights –que hace algunos meses estrenó con éxito su versión cinematográfica– y es el hombre de la música de Moana, por la cual recibió una nominación al Óscar. Eso sin mencionar que es compositor, letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor.

Neoyorquino de familia puertorriqueña, las raíces latinas de Miranda han sido fundamentales en su carrera; sin embargo, Encanto, la más reciente película animada de Disney, inspirada en nuestro país, fue el territorio perfecto para hacerlas explotar.

“Nunca en mi vida había oído tantos vallenatos”, recuerda Miranda en una charla con este diario. Habla en un español boricua –ese que transforma las r en l– y alterna frases y palabras en inglés y en español. Lleva muchos años en Estados Unidos, donde se forjó su labor profesional, especialmente en la meca teatral de Broadway, que le ha dejado varios premios Tony y Emmy, pero que sobre todo ha sido el espacio para brillar como uno de los latinos más queridos de la industria del espectáculo.



Su participación en Encanto fue fundamental. El filme, que ya supera los 2’200.000 espectadores en el país y ha sido un éxito en la taquilla mundial (por ahora acumula 118 millones de dólares), lo trajo a Colombia en el 2018. Su papá –don Luis Miranda– también formó parte del equipo creativo que Disney organizó para aterrizar su idea sobre los Madrigal, una familia con superpoderes que vive en una casita enclavada en las montañas de un lugar mágico pleno de fauna, flora, música y costumbres únicas. Y ese lugar es Colombia.

La abuela Alma, con su vela encendida, en medio de la familia Madrigal. Foto: Disney

“Yo no me acuerdo de si a mi papá le pagaron el viaje o lo colamos en el grupo”, bromeaba Lin Manuel en una conferencia de prensa con medios internacionales en la que contó que él, junto con el equipo de investigación, tomó café recién molido, montó en chiva, recorrió las murallas cartageneras, usó cotizas, apreció la belleza de Barichara, bailó al ritmo de los tambores en Palenque, vio tucanes, palmas de cera y chigüiros, y bebió aguardiente. Quedó impactado con la exuberancia de este país, con su riqueza cultural, ambiental, musical y gastronómica... y, claro, con la amabilidad de su gente.



Miranda es la cabeza del departamento musical de Encanto y trabajó de la mano con la texana de origen mexicano Germaine Franco, que estuvo a cargo de la música incidental. Lin-Manuel tuvo la difícil tarea de condensar el sabor musical de Colombia en ocho canciones originales que suenan a vallenato, mapalé y champeta con toques de pop: The Family Madrigal, Waiting on a Miracle, Surface Pressure, We Don’t Talk About Bruno, All of You, What Else Can I Do?, Dos oruguitas, y Colombia, mi Encanto; esta última, tema central que interpreta el samario Carlos Vives, quien fue una pieza clave en ese proceso de aterrizar esos sonidos.

“Fui muy afortunado de haber trabajado en la creación de la música de Moana, fue una experiencia en la que aprendí muchísimo sobre cómo contar historias a través de la música, así que me emocionaba ser parte de Encanto desde el principio”, cuenta Miranda. “Teníamos mucha presión por honrar el legado y hacer un gran trabajo. Y esperamos que la película resuene en el público de la misma manera como otros clásicos con los que crecimos resonaron en nosotros”.



¿Qué fue lo más asombroso que descubrió la primera vez que vino a Colombia, hace tres años?



Déjame decirte que las 73 variedades de café que me tomé en Colombia fueron una revelación para mí. Los viajes a Cartagena, Bogotá, Palenque, Barichara, impresionantes, y en cada momento escuchamos música. La diversidad musical de Colombia es tan amplia y tan increíble que entendí la responsabilidad que tenía al considerar un abanico musical superdiverso y que en cada momento había una oportunidad de enseñar que la música colombiana no es una sola cosa, es variedad.

La película está ganando terreno en la taquilla de Estados Unidos. Foto: Disney

Hablando de la música, cuéntenos un poco cómo fue el proceso creativo en Encanto.



Siempre empiezas por la historia de la película o de la pieza teatral, buscas el ritmo del personaje, qué quiere expresar, cómo se relaciona con la familia. En este caso hay 12 personajes principales, que son muchísimos para una película de Disney, y tenía que encontrar el ritmo ideal para cada uno, la forma como se relacionaban y también cómo sonaban individualmente. Empecé con Mirabel, la protagonista, y con un acordeón, porque tenía esa imagen en mi cabeza de ella cantando con un acordeón (tal como se ve en la película), eso fue increíble.



The Family Madrigal fue la primera canción que escribí, un reto porque con tantos personajes tenía 3 minutos para presentarlos y establecer los poderes que tiene cada uno: la abuela, sus hijos, cómo están casados, cuál es la próxima generación de los Madrigal... pero la canción también mira a Mirabel, quién es ella y ese sentimiento del que ella no quiere hablar –la protagonista de Encanto es la única de los Madrigal que no tiene un don–. Era un desafío hacer una canción que fuera una estupenda introducción y a la vez superfácil de entender, que destacara la importancia de la familia y de cómo se conocen y se aprecian entre todos.



En otros casos, tuve mucha colaboración en la creación y entran a jugar escritores, animadores, directores y artistas musicales; por ejemplo, en la canción Colombia, mi Encanto, que nació inspirada en los ritmos de Carlos Vives y de mis ideas después de oír mil vallenatos... la escribí como una de las canciones de Vives, así que después, la única opción que tuve fue contactarlo para decirle: “Tienes que cantar esto”. Y cuando él lo grabó, con sus músicos colombianos, el tema llegó a otro nivel de autenticidad.

¿Cómo condensó toda la información cultural, rítmica y sonora que tenía de Colombia en 8 canciones?



Lo difícil con cualquier proyecto es entender qué responsabilidad tiene la música en el momento de contar la historia y qué responsabilidad tiene la animación, y establecer cuándo trabajan juntas y cuándo van por aparte. Hay una gran canción en Encanto, We Don’t Talk about Bruno –que interpretan Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz–, que es un bolero y es la oportunidad de oír sobre muchos personajes que no tienen una canción propia; además, es un tema que tiene coreografía también, los personajes están bailando de forma particular esta canción, así que eso significó ir un poco más lejos con la animación y la música, trabajando de la mano. Me encanta la coreografía, cuando empiezan a mover las caderas (se ríe).



También pienso en Dos oruguitas, una composición que quería que se sintiera como una canción de cuna, de esas tradicionales que han perdurado en el tiempo, y fue para la que busqué una metáfora de la naturaleza para lograr el sentido que queríamos. Es el único momento en el que no hay un personaje interpretando la canción, que hace de forma preciosa Sebastián Yatra, sino que es un tema que está abordando uno de los momentos más oscuros y duros de la familia... el contraste que da esta canción es tan bonito, porque acompaña un momento feo y violento. Te hace sentir algo que va más allá. Es la magia que logras luego de una bonita colaboración con muchos artistas.

¿Cómo fueron el trabajo y la relación con la compositora Germaine Franco?

Cuando empecé a escribir las canciones sabía que yo quería un equipo latino, para todo el proceso creativo en el departamento musical. A Germaine la conozco desde Coco y he sido un gran admirador de su trabajo, lo que hizo ahí fue increíble. Ella ya sabía mucho de la música colombiana; de hecho, muchos de los instrumentos locales y de los detalles musicales que suenan a lo largo de la película son crédito suyo. Es que trabajamos con tantos músicos colombianos, y esto es algo que yo no sabía, pero en Encanto es la primera vez que Disney pone los nombres de todos los músicos que participaron en la película. Y eso para nosotros es muy importante porque ellos fueron fundamentales en lograr la autenticidad del sonido.



Con Germaine trabajamos muy de la mano todo el tiempo, hay momentos en que escuchas lo que ella hizo, y en otros lo que yo hice, pero se complementan muy bien.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

