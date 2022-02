Disney tenía claro que la canción que podría representar mejor el mensaje de una familia poderosa, mágica y que se sobrepone ante cualquier obstáculo era Dos oruguitas. La intensa composición de Lin-Manuel Miranda en la que los personajes principales de la historia pasaban por diferentes situaciones, conflictos, batallas y pérdida, a través de la voz de un Sebastián Yatra que hizo llorar a muchos en la salas de cine. La versión de Yatra ofrece un registro emocional sumamente profundo.

Con todos esos elementos, se creía que la composición se iba a convertir en el himno que los fanáticos llevarían a otros terrenos como las plataformas musicales o los listados de éxitos.

Pero no fue sí. Dos oruguitas es una gran canción, mueve fibras y sin duda conecta muy bien con un momento clave de la narrativa que lleva la historia de la familia Madrigal, pero como en un acto inesperado de magia, otra de las canciones que hace parte de la pelìcula comenzó a escalar en ese terreno donde esas oruguitas no lograron llegar: la lista de los cien mejores de Billboard, en la que hasta ahora No se habla de Bruno (We Don't Talk About Bruno) sigue en el primer puesto.



Uno puede pensar que se trata de un triunfo agridulce para Disney que apostó por una y vio con sorpresa como otra ganaba la atención de millones. Sin embargo, nadie al final pierde, puesto que al final ambas mantienen en la discusión cotidiana a Encanto.

'No se habla de Bruno' se ha convertido en la piedra preciosa de 'Encanto': es el sencillo más reproducido en Spotify, con al menos 150 millones de reproducciones, y el que más furor causa en Tik Tok; también alcanzó el primer lugar en otros listados musicales en el Reino Unido, algo histórico para una canción original de Disney. Es todo uh hit.

'Casita' es un personaje de la familia Madrigal. Espinosa explica que las casas en Barichara están vivas porque son casas que están hechas de tierra, de material orgánico. Foto: Disney

Aunque con la reciente nominación al premio Óscar en la categoría de mejor canción original, Dos oruguitas levanta la cabeza y le recuerda a los fanáticos de Encanto, que también tiene lo suyo y que está lista para luchar por una estatuilla dorada.



Quien quita que con este reconocimiento comience a escalar en las listas especializadas y suba pronto a los primeros puestos, pero mientras tanto tiene que seguir viendo a Bruno en la cima, pero con la convicción de que tiene tiene el alma y el mensaje que encierra la película.



