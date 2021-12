‘Oh, blanca Navidad’.



Esta frase, controversial para algunos e ingeniosa para otros —en todo caso, dio mucho qué hablar y más aún por el contexto que representaba—, apareció en un cartel promocional de la serie ‘Narcos’, producción de Netflix que se centra en la historia de algunos de los criminales más sanguinarios relacionados con el narcotráfico.



El protagonista es Pablo Escobar, encarnado por Wagner Moura.

Pues bien, en 2016 apareció un cartel de ‘Narcos’ acompañado del eslogan ‘Oh, blanca Navidad’, aludiendo al color de la cocaína, sustancia traficada por los delincuentes de esta ralea.



La controversial valla salió a flote hace poco. Y todo por un ‘guiño’ de Disney+ que fue interpretado por los amantes de la cinematografía como un indirectazo más que particular.

De la ‘blanca’ a la ‘colorida’

'Casita' es un personaje de la familia Madrigal. Foto: Disney

La otra pieza de este rompecabezas es ‘Encanto’, película inspirada en Colombia.



La producción cuenta la historia de Mirabel, la única de la familia Madrigal que no tiene ningún poder. Ella, resignada a una vida convencional, tendrá que salvar el origen de la magia en el territorio donde vive.



En la Plaza del Sol, en Madrid (España), apareció un cartel promocionando esta película. Su sorprendente éxito no ha pasado desapercibido alrededor del mundo. Disney+ aprovechó para instalar una pieza publicitaria justo en el mismo sitio en el cual estuvo aquella ‘Oh, blanca Navidad’, de ‘Narcos’ en 2016.



Y la similitud no solo está en la ubicación: el cartel de ‘Encanto’ trae un mensaje que bien podría interpretarse como una respuesta —un tanto tardía, pero respuesta al fin y al cabo— al revuelo causado por la publicidad de ‘Narcos’ hace cinco años.



‘Oh, colorida Navidad’, es el mensaje de la publicidad de ‘Encanto’.



Los internautas aplaudieron el ‘pullazo’ de Disney+ frente a lo que en su momento causó controversia de todo tipo.

No estábamos seguros de que la gente lo pillara, pero parece que sí 🤪 https://t.co/buh5Y9phGP — Alberto Lizaralde (@Lizaralde) December 16, 2021

Apenas apareció el mensaje de ‘Narcos’, en 2016 —y con la imagen del personaje de Pablo Escobar, uno de los asesinos más infames de la historia criminal de Colombia—, María Ángela Holguín, canciller de Colombia en España en ese entonces, pidió retirar la valla publicitaria indicando que representaba un revés en los “esfuerzos por pasar página del cártel de Medellín”.

El 'Encanto' de Colombia en el mundo

‘E-cartelera’, portal español especializado en Cine, aseguró que ‘Encanto’ recaudó 1.5 millones de euros (6.7 mil millones de pesos colombianos) en su estreno.



“Es la mayor cifra que un largometraje de animación ha obtenido desde que terminó el confinamiento. Además, esta semana ‘Encanto’ ha recuperado el primer puesto de la taquilla española y se acerca al top 10 de las más taquilleras del año”, indicó el citado portal.



La película tiene ‘sabor colombiano’ de todo tipo. Entre las voces de artistas nacionales que participaron en la producción aparece John Leguizamo, María Cecilia Botero, Carolina Gaitán, Olga Lucía Vives y Mauro Castillo.

Las voces colombianas que estarán encarnando a los personajes de Encanto. Foto: Disney / Instagram: @olgaluciavives, @mariacebotero,@lagaita, @maluma

Más allá de los rutilantes números en taquilla mundial, ‘Encanto’ ya recibió tres nominaciones en los Globos de Oro: Mejor música, Mejor canción (‘Dos orugitas’) y Mejor película animada.

