La película ‘Encanto’ sigue revolucionando  la taquilla en EE. UU.  

La película animada Encanto, ambientada e inspirada en Colombia encabezó la taquilla de Estados Unidos y Canadá en el reciente fin de semana, con una recaudación estimada de 27 millones de dólares, según informó el observador de la industria Exhibitor Relations.

Sus cifras fueron inferiores a las de otros estrenos de cintas familiares para el fin de semana de Acción de Gracias, como Frozen 2 y Coco, sin embargo, sí se considerar una muy buena cifra, ya que representa una señal de que las películas familiares están empezando a recuperarse en la era de la pandemia y que la historia de Mirabel y los Madrigal tiene la magia para llenar las salas de cine .

Mirabel es la protagonista de esta aventura animada de Disney.

El mejor estreno en Colombia

Con música original de Lin-Manuel Miranda, Encanto cuenta la historia de una familia en las montañas de Colombia dotada de poderes especiales - excepto la hija Mirabel, que acaba teniendo que salvar a los demás.



La producción animada, también ya está disponible en los cines nacionales y ha tenido un desempeño impresionante en la taquilla. Ya alcanzó el millón de espectadores y consiguió ser el mejor estreno del año con 888.852 entradas en solo cuatro días.



Es una película tierna de gran producción audiovisual.

Otras taquilleras en Estados Unidos

Película Ghostbusters: el legado

Por otro lado, Los Cazafantasmas: Afterlife (Ghostbusters: El Legado), de Sony, también cosechó éxitos, con 24,5 millones de dólares en la taquilla de EE. UU. y se situó en segundo lugar en el periodo comprendido entre el viernes y el domingo pasado.



Reflejando aún más la recuperación gradual de Hollywood; el nuevo drama criminal de Ridley Scott La Casa Gucci, se situó en tercer lugar, con 14,2 millones de dólares, un buen resultado para una película de adultos en un momento en el que muchos espectadores mayores prefieren quedarse en casa ante el temor de un nuevo auge de la pandemia.



Completan el top 10: Eternals, con 7,9 millones de dólares y Resident Evil: Welcome to Raccoon City, con 5,3 millones. Además de Clifford the Big Red Dog, con 4,9 millones y Rey Richard: una familia ganadora, con 3,3 millones de dólares.



