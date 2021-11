‘Encanto’: la declaración de amor de Disney a Colombia

Lo primero que recuerdan todos los actores que prestan sus voces a los personajes de Encanto es que les quitaron el celular en la primera audición. Ninguno sabía para qué estaba allí, algunos en Bogotá, otros en México, otros en Estados Unidos, pero el hermetismo era el mismo en todas partes. Les pidieron hacer un diálogo, cantar, actuar.

Salieron de ahí sabiendo únicamente que era algo grande. Para unos fueron semanas y para otros, meses para la espera de la confirmación: sus nombres quedarían inscritos como las voces oficiales de la película que produjo Disney inspirada en Colombia.



En el 2018, ya había un esbozo de lo que sería Encanto, pero Disney, especialista en cuiar los detalles, embarcó a un grupo de consultores y a parte del equipo creativo –dos de los directores, el productor musical Tom MacDougall y el reconocido compositor, actor, director y productor Lin-Manuel Miranda, junto a su padre Luis– en un viaje a Colombia para materializar las ideas que flotaban en el aire.



Los enviados especiales comieron arepa, tomaron café recién molido, se montaron en ‘chiva’, recorrieron las murallas cartageneras, usaron cotizas, vieron tucanes, palmas de cera y chigüiros, y bebieron aguardiente al ritmo de vallenatos. Quedaron impactados con la exuberancia de este país y por su riqueza cultural, ambiental, musical y gastronómica. Pero, sobre todo, con la amabilidad de su gente.



“La magia ocurre en estos lugares y siempre ha sido así, pero no magia europea, ni magos ni varitas: es la magia ligada a la emoción y parte de una tradición llamada realismo mágico”, contaba Byron Howard, codirector de Encanto junto a Jared Bush y Charise Castro Smith, en una charla con Efe.



Los Madrigal son el eje de esta historia. Ellos son una familia extraordinaria que vive en ‘la Casita’, un fantástico lugar enclavado en las montañas de Colombia. La magia los ha bendecido con dones únicos: modificar el clima, tener fuerza extrema, poder sanar, hablar con los animales y hacer crecer y florecer las plantas. La única que no posee un don es Mirabel, una adolescente simpática y que usa gafas –un detalle que la convierte en la primera princesa de Disney en usarlas–. La magia de Encanto, como se llama ese pueblo bello y misterioso, se verá amenazada y Mirabel, así, despojada de todo, se convertirá en la última esperanza de los Madrigal.

La película, la número 60 de Disney, retrata con mucha verosimilitud el paisaje cafetero, la biodiversidad del país –en fauna y flora–, la música, su gastronomía, sus climas y sus vestuarios. La animación es una declaración de amor del estudio del ratón Mickey a Colombia, y tal como sucedió con Coco en su momento y su homenaje a la cultura mexicana, Encanto hace lo propio con esta tierra.



“Buscamos expertos en cultura colombiana, antropología, diseño de vestuario, botánica, música, lenguaje y arquitectura, por nombrar algunos, hablando con ellos durante horas sobre todo, desde plantas nativas hasta la forma en que se habrían construido las casas en ese momento en ese región”, explica la jefe de producción, Yvett Merino. “Una vez que comenzamos a enfocarnos en Colombia, supimos que queríamos representar adecuadamente el área y la cultura extraordinaria. Y la clave para eso sería construir nuestro Fideicomiso Cultural Colombiano, un grupo de expertos que aportaron su conocimiento a la producción sobre los grandes y pequeños detalles, desde la forma correcta de asar el maíz hasta el más mínimo detalle de la vida cotidiana”.



El director Byron Howard recuerda con mucha emoción ese viaje exploratorio que los llevó a Cartagena, Bogotá, pueblos del Eje Cafetero como Salento y Montenegro, y hasta San Basilio de Palenque.



“Fue una belleza porque comíamos de la granja a la mesa –cuenta el también director de Bolt y, quien tuvo la idea original de Encanto–. Viajamos con Lin-Manuel y su papá, Luis, y fue algo raro porque no es usual que lleves a tu compositor musical a estos recorridos… pero fue algo maravilloso, sobre todo por la gente que conocimos. Colombia es una fusión de culturas, de bailes, de comidas, de tradiciones. Anduvimos por pequeños pueblos y grandes ciudades y vimos los contrastes y las diferencias. Y eso tenía que verse reflejado en la familia Madrigal”.

El equipo de Disney era como esponja, absorbiendo todo lo que veía, probaba o escuchaba. Lin-Manuel Miranda, que es mundialmente famoso por ser el creador del fenómeno de Broadway Hamilton, tuvo la difícil tarea de condensar el sabor musical de Colombia en ocho canciones originales que suenan a vallenato, mapalé y champeta con toques de pop. El samario Carlos Vives fue una pieza clave en el proceso de aterrizar esos sonidos (ver nota anexa), además del encargado de interpretar el tema principal de la película, Colombia, mi encanto.



“Fui muy afortunado de haber trabajado en la creación de la música de Moana, fue una experiencia en la que aprendí muchísimo sobre como contar historias a través de la música, así que me emocionaba ser parte de Encanto desde el principio”, cuenta Miranda. “Teníamos mucha presión por honrar el legado y hacer un gran trabajo. Y esperamos que la película resuene en el público de la misma manera en que otros clásicos con los que crecimos resonaron en nosotros”.

En busca del talento

El idioma y las voces fueron dos asuntos a los que Disney les prestó mucha importancia. El uso del inglés en la película fue uno de los debates internos más profundos que tuvieron los directores, según reconocieron en una entrevista con Efe, conscientes de que el público en español y, en concreto el colombiano, podría discrepar. Por eso incluyeron en los diálogos dichos, frases y palabras muy colombianos, además de un abanico de acentos de distintas regiones del país.

Para terminar de dar vida a los personajes les faltaban las voces, y las búsquedas fueron exhaustivas; como decíamos al principio, en un total hermetismo.



Después de meses de audiciones, la familia Madrigal tenía su personalidad completa. Stephanie Beatriz y Olga Lucía Vives prestan su voz a Mirabel en inglés y español, respectivamente; la grandiosa María Cecilia Botero es la abuela Alma; John Leguizamo (inglés) y Alejandro Riaño (español) hacen de Bruno; Mauro Castillo y Carolina Gaitán son Pepa y Félix; Angie Cepeda es Julieta; Diane Guerrero es Isabela; Wilmer Valderrama es Agustín, y el cantante Maluma es Mariano, entre otros artistas. Además de Vives, el paisa Sebastián Yatra interpreta otra de las canciones del filme, Dos oruguitas.



María Cecilia Botero ahora se ríe, pero cuenta que estuvo a punto de perder esta oportunidad. “A mí me invitaron al casting y lo rechacé porque era en inglés. De una vez pensé que no me sentía cómoda haciéndolo. Después llegó la pandemia, se acabó el trabajo y, qué curioso, me volvieron a enviar la invitación al mismo casting. Es muy raro que eso suceda y como estaba desparchada, pues lo hice a ver qué pasaba. Lo envié sin ninguna expectativa por mi inseguridad con el inglés y a los días estaba en Los Ángeles en una audición con los directores. De una vez tuve la respuesta: yo era la abuela Alma”, recuerda. “Yo llevo 50 años actuando y he hecho de todo, bueno casi de todo porque me faltaba ponerle la voz a un dibujo animado”

.Stephanie Beatriz, que es recordada por su papel como la teniente Rosa Díaz en la comedia Brooklyn Nine-Nine, cuenta que se sintió “extremadamente identificada” con Mirabel, su personaje. “Ha habido muchas veces en mi vida en las que sentí que no pertenecía, no estaba a la altura, no tenía el talento suficiente para estar allí, tenía el síndrome del impostor. Pero también descubrí al envejecer y trabajar cada vez más, que debía confiar en mí, que tengo algo que ofrecer”, contó.



Encanto tuvo su premiere mundial el pasado 3 de noviembre, en el teatro Capitan, uno de los cines más famosos del Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Para los integrantes del elenco de voces fue una experiencia emocionante.



“Yo miraba esas entregas del Óscar por televisión y veía a los actores caminando y posando en la alfombra roja, y pensaba: ‘Ay, qué pereza’ –agrega María Cecilia–. Pero ahora que me tocó a mí… fue muy chévere. Me gustó mucho”.



Ser parte de un proyecto internacional de estas dimensiones no solo es emocionante e importante en la carrera de cualquier artista, sino también es ser parte de un momento histórico.



“Esta película es el reflejo de lo que a los colombianos nos mantiene con esas ganas de vivir en este país, de seguir luchando, sabemos que lo que se está mostrando acá es la realidad de Colombia, a veces pasa que muchos extranjeros tienen una realidad desdibujada por otras circunstancias así que cuando vienen a esta Colombia, a estos paisajes, arquitectura, colores, costumbres dicen esto no es como lo pintaban. Sin duda, esto es lo que nos mantiene vivos, nos hace seguir creyendo en nuestro país, levantarnos cada día con orgullo de ser colombiano”, asegura el comediante Alejandro Riaño.

‘Nos olvidamos de lo que somos, de lo que tenemos, y hoy Disney viene a decírnoslo y a mostrárnoslo’: Carlos Vives

El neoyorquino de raíces boricuas Lin-Manuel Miranda contó en varias entrevistas que se “sintió afortunado” de poder contar con Carlos Vives en el equipo que asesoró la parte musical de Encanto.



Por su parte, Vives se ha abanderado de su participación en esta producción y les ha puesto un rostro real a las animaciones.



El hecho de que cantantes y actores colombianos con cierto reconocimiento sean las voces de los personajes de Encanto le da un atractivo especial al proyecto, pues atrae a diferentes públicos.



El artista colombiano conversó sobre los detalles del proceso creativo de esta superproducción animada.



¿Cómo fue esa llamada de Disney para decirle que lo querían en el proyecto?



Se conectaron desde Los Ángeles para decirnos que querían que cantara el tema principal. Incluso, unos meses antes nos habían buscado para decirnos que les interesaba Pa' Maité. Había un gusto por algunas canciones de los álbumes Déjame entrar y de El Rock de mi pueblo. Y cuando Lin-Manuel Miranda escribió Colombia, mi encanto se inspiró un poco en la sonoridad de esos álbumes. Esto fue como descubrir algo especial, porque casi siempre estas canciones de las películas las traducen al inglés para el mercado anglo, pero ellos quisieron que mi canción se cantara en español y fuera con las palabras originales, en nuestra lengua. Eso me fascinó, no iba a tener dos versiones.



¿Y en qué momento de la producción intervino usted?



Yo estuve desde la concepción del proceso rítmico de la música, para que todas las composiciones fueran con ese mismo tiempo con el que ya se estaban trabajando las animaciones, entonces tuve acceso a material muy incipiente, me mandaban escenas donde los personajes no tenían ropa ni rostro. Fue muy emocionante ver esas imágenes crudas. El proceso fue muy lindo y al final descubrí un equipo enamorado de Colombia y eso es algo que se descubre cuando se ha tenido la oportunidad de viajar, descubres el cariño que mucha gente de afuera le tiene a este país.

¿Uno cree conocer su país, pero qué le reveló Encanto?



Uno es muy crítico de que la gente de afuera no nos conozca en la dimensión de lo que somos realmente. Yo conversaba con varios de los que fueron asesores en distintos temas de la película y les preguntaba cómo hicieron para explicarles a ellos que somos tantos países en uno solo, que hablamos de tantas maneras diferentes... qué reto. Al final siento que es lo que queda en la gente que viene a Colombia, nos conoce, se enamora, se sorprende. Es una mezcla de íconos y de espíritus. Yo siempre que menciono esto me acuerdo de Pacheco, que nos enseñó a vivir en la diversidad del país. Y creo que es complejo que la gente de afuera entienda del todo el nivel de la vaina es complicado, pero el esfuerzo es hermoso y tiene un mensaje, tradicional en los productos de Disney, esos mensajes que nos caen a todos en nuestras diferencias.



¿Qué cree que diferencia a esta película de otras de su estilo?



Siento que Encanto no cuenta una historia tan colombiana si analizamos Coco o El Dorado, pero sí es una historia universal que nos refleja, en lo divino y en lo difícil, que rescata el espíritu de reír y de llorar. De alguna manera siento que los países latinoamericanos se pueden identificar con esta película.



Este año ha sido especial para usted en cuanto a lo audiovisual, pues va a volver a la actuación en El club de los graves, también de la mano de Disney, y está en este proyecto de Encanto...



Es hermoso que Disney y Fox Telecolombia trabajaran para hacer una historia inspirada en este aprendizaje que he tenido con la música en estos años. El club de los graves es la vida de un profesor de música que llega a romper los clichés convencionales de sus estudiantes y a contarles cosas de otros lados, les da herramientas para superar ese lado excluyente que ha tenido la música, es un tema muy Disney. El club de los graves son eso: músicos que no tienen mucho futuro y que siempre lo peor es para ellos, incluido este profesor (el personaje que interpreta Vives).



¿Por qué hay que ver Encanto?



Van a llorar, se van a sentir orgullosos de esta tierra, van a valorar mucho. A veces lo decimos, pero no nos escuchamos; nos sorprendemos, pero nos olvidamos rápido de lo que somos, de lo que tenemos. Hoy Disney viene a decírnoslo y a mostrárnoslo. No solamente nuestra geografía y la mezcla de todo, van a estar pendientes de tanto detalle que hay para ver, nuestra cultura, nuestra diversidad. Es una cosa ecléctica, como realmente somos. Es un orgullo que la película animada número 60 de Disney tenga que ver con nosotros.



