'Pensé que no me habían escogido': Carolina Gaitán sobre 'Encanto'

Mucho antes de la pandemia, los agentes estadounidenses de la actriz Carolina Gaitán le avisaron que tenía una audición.



La actriz, que desde hace un tiempo vive en Los Ángeles, fue a la prueba en uno de los estudios de Disney y allá se encontró con una fila larga de aspirantes. “Muchas niñas adelante y muchas atrás” y todas con las mismas ganas y expectativas.

“El tiempo pasó, llegó lo que llegó y yo pensé que no me habían escogido”, contó Gaitán vía telefónica hace unos días, mientras buscaba su maleta en el aeropuerto de Los Ángeles, que estaba perdida.



Pero la llamaron y ya fue para audiciones vía Zoom con los directores Byron Howard y Jared Bush. Dice que en la primera reunión los dos tenían el mismo fondo: “El de unas mariposas amarillas, y aunque me dijeron que era una película de un país latino, no me podían revelar cuál. Pero por ese hecho y por obvias razones, yo supe que era Colombia”.



Con el paso de los meses se fue mostrando la historia de 'Encanto', la producción de Disney en la que Carolina Gaitán le puso su voz a Pepa, una mujer que tiene el don de controlar el clima con sus emociones, en una familia –los Madrigal– en la que todos sus integrantes tienen poderes, menos Mirabel, la protagonista.



El esposo de Pepa, Félix, la mantiene con los pies en la tierra, porque las emociones de la mujer son muy cambiantes.



“Es excesivamente dramática, muy sensible y la dominan las emociones. Nos parecemos porque yo soy una apasionada de la vida”, dice.

Es excesivamente dramática, muy sensible y la dominan las emociones. Nos parecemos porque yo soy una apasionada de la vida FACEBOOK

TWITTER

Tal vez quiera leer: 'No haría otra cosa que no fuera escribir'



Como el resto del grupo de actores que pusieron sus voces a los personajes, “fuimos descubriendo la película poco a poco. La experiencia también incluyó entender más ese realismo mágico que es parte de nuestra idiosincrasia, algo que creemos conocido y no lo es tanto”.

Agrega que entre lo mejor fue la dirección de Lin- Manuel Miranda en las canciones de la película. “Yo fui a Nueva York a verlo en Hamilton, y trabajar con él fue un sueño cumplido”.



La actriz ha viajado mucho últimamente por cuenta de Encanto, a varias de las galas de presentación de la película.



(Le puede interesar: Salón BAT: el arte popular y sus eternos conflictos con el ‘arte elitista’)



Nacida en Villavicencio el 4 de abril de 1984, Carolina Gaitán ha estado en importantes producciones en la televisión, como 'Narcos', 'Celia', 'Alias el Mexicano' y 'Las hermanitas Calle', donde interpretó a Nelly Calle, entre otras.



“Con una maleta llena de ilusiones me fui a Los Ángeles, donde no he parado de crecer, guerreando. Durante mi vida profesional todos mis trabajos han sido por méritos, y ahora, además, guerreo en una ciudad que, como todas, tiene su día a día, pero que me ha dado muchas satisfacciones”. Desde allí viaja al país que le ofrezca proyectos que la sigan haciendo crecer.



Además, fue la antagonista de la serie de Sony Mala Yerba, donde interpreta a una latina “fuerte y diferente, sin los estereotipos que existen”, sigue.



“Yo creo en los procesos creativos y estos se pueden hacer aun sin que se abran las puertas, porque siempre habrá espacio para aplaudir una buena historia”.

Yo creo en los procesos creativos y estos se pueden hacer aun sin que se abran las puertas, porque siempre habrá espacio para aplaudir una buena historia FACEBOOK

TWITTER

Y lo dice porque, además, con Johan Velandia hizo el espectáculo Vida, porque solo hay una, en el que canta, baila y actúa, pues la música es otro de sus grandes talentos.



“Ambos metimos plata y nació esta obra, buscamos sacar adelante nuestros proyectos, que a veces nacen en momentos de incertidumbre y falta de fe”.



Ahora pasará más tiempo en Colombia, pues es uno de los jurados de Factor X. Y recordará sus inicios en el reality Popstars, que la dio a conocer hace 19 años.



“Es otra forma de apoyar a las personas que quieren salir adelante en el arte. Yo estuve del otro lado y los puedo acompañar a cumplir sus sueños”.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: