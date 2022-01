La canción 'No se habla de Bruno', que forma parte de la banda sonora original de 'Encanto', la película inspirada en Colombia, acaba de alcanzar el primer lugar en los listados musicales en el Reino Unido. Es la primera vez que una canción original de Disney alcanza esa posición.

Compuesta por Lin-Manuel Miranda, el tema cuenta -en sus versiones en inglés y español- con un ensamble de voces latinas: Rhenzy Feliz, Adassa, Stephanie Beatriz, Diane Guerrero y los colombianos Mauro Castillo y Carolina Gaitán.



'No se habla de Bruno' ('We Don’t Talk About Bruno') se convierte en el primer gran éxito musical de Disney sobrepasando 'Let it Go', de Frozen.



(Además: La historia detrás de la exitosa banda sonora de 'Encanto')

Otras dos canciones de 'Encanto', 'Surface Pressure', interpretada por Jessica Darrow, y 'The Family Madrigal', que presenta a los protagonistas del filme, se ubicaron en los puestos 5 y 15 de los listados británicos, respectivamente.



La semana pasada la banda sonora de 'Encanto' se ubicó en el primer lugar de Billboard Hot 200, que clasifica los álbumes más populares. En cuanto al éxito individual, la canción 'No se habla de Bruno' también quedó en el cuarto lugar del Billboard Hot 100, subiendo del tirón 46 puestos, además de ser el sencillo más reproducido en Spotify, con al menos 100 millones de reproducciones, y el que más furor causa en Tik Tok.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET

Otras noticias