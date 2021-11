'Encanto' lideró la taquilla del fin de semana en Estados Unidos

En su primer día en salas de cine de Estados Unidos, la nueva apuesta animada de Disney alcanzó 7,5 millones de dólares en taquilla. Durante estos días de festividades de Acción de Gracias en el país norteamericano, 'Encanto' ha roto 'récords pandémicos' de taquilla, según medios especializados.



Asimismo, la película inspirada en Colombia le ganó a otras dos de las cintas estrenadas recientemente: 'House of Gucci' y 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City'. Conozca cómo le ha ido a 'Encanto' en Estados Unidos y el mundo.

Durante los cinco días que lleva en cartelera, la película 'House of Gucci', protagonizada por Lady Gaga, cosechó 21,8 millones de dólares, según 'Boxoffice Pro'. Por su parte, 'Resident Evil: Welcome to Raccoon City' llegó a los 8,8 millones de dólares.



En el mismo periodo, 'Encanto' se posicionó como la película más taquillera, con ingresos de 40,3 millones de dólares únicamente en Estados Unidos, de acuerdo con 'Boxoffice Pro'. Las cifras demuestran que hay un alto interés en la aventura de Mirabel y su familia en una colorida visión de Colombia.



Fuera del territorio estadounidense, la película de Disney también obtuvo números positivos, llegando a 29,3 millones de dólares en un marco de 47 mercados en tres días, explica el medio especializado.



Además, los países en donde mejor desempeño tuvo el filme animado fueron Francia (3,5 millones de dólares), Colombia (2,6 millones), Reino Unido (2,4 millones), Corea del Sur (2,2 millones) e Italia (2,1 millones). De esta manera, dice 'Boxoffice pro', "la cinta animada termina su fin de semana de estreno mundial con 69,6 millones de dólares".

De acuerdo con 'The Hollywood Reporter', las cifras de 'Encanto' y 'House of Gucci' rompieron récords de época de pandemia de sus respectivos géneros. Sin embargo, sigue habiendo preocupación sobre la recuperación de la taquilla, sobre todo con la alerta mundial generada por la variante Ómicron de coronavirus.



Las ganancias de 'Encanto', en sus cinco primeros días en cines, se alejan mucho de las de películas como 'Frozen II' (125 millones de dólares) y 'Coco' (72,9), dice 'The Hollywood Reporter'. Ambas cintas animadas también se estrenaron durante las festividades de Acción de Gracias, pero en 2019 y 2017, respectivamente.



