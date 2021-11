Así le fue a ‘Encanto’ en la taquilla de Estados Unidos

Las cifras demostraron que hay un interés en la aventura de Mirabel y su familia en una colorida visión de Colombia. La nueva apuesta animada de Disney logró un desempeño bueno en cuanto a la taquilla en su primer día de estreno alcanzando 7.5 millones de dólares y se espera que pueda seguir repuntando para las festividades de Acción de Gracias este fin de semana en Estados Unidos

Según la revista Variety el gran reto de la producción es mantenerse firme ante cintas como el drama House of Gucci, protagonizada por Lady Gaga y que consiguió 4.2 millones de dólares en su primer día en los cines; sumado a Resident Evil: Welcome to Raccoon City, que recaudó $ 2.5 millones y que está ligada a una famosa saga de ciencia ficción y terror que hizo famosa en todo el mundo a Milla Jovovich.



Mirabel es una heroína fuera de lo común.. Foto: Disney

Encanto ha conseguido buenas críticas y una reacción positiva de parte de un público que está comenzando a descubrir su gran mensaje alrededor de la importancia de la familia. Pero afronta la expectativa de las cifras. Si el voz a voz que ha cultivado en estos días funciona, se especula que podría alcanzar casi 40 millones de dólares en su primera semana completa y con celebraciones´, que es cuando más gente va a ver películas.

Asimismo, la revista Según Deadline, Disney espera una recaudación de entre 35 y 40 millones de dólares en las taquillas nacionales de Estados Unidos y Canadá y otros 35 millones más en otros mercados del mundo. “Es una fábula mágica de chicas al poder y cuenta la aventura de su heroína de una manera sorprendente", escribió Owen Gleiberman en Variety.



Al igual que Adrián Carande, de la revista Cinemanía, para quién Encanto es “la mejor propuesta del estudio (Disney) en más de un lustro. Pese a suceder casi en su totalidad entre cuatro paredes, se niega a ser encasillada en el lugar al que, supuestamente, pertenece”.



