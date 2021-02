Las nuevas aventuras de Wilmer Valderrama, famoso por 'That’70s Show'

Wilmer Valderrama se prepara para celebrar sus primeros cien episodios dentro de la serie NCIS: criminología naval, uno de los policíacos más exitosos de la televisión estadounidense.

El actor, nacido en Miami pero de origen venezolano, parece haber escapado de la sombra de su papel de Fez en la comedia de That '70s Show, con el que se dio a conocer en todo el mundo como un adolescente latino de pantalón de bota ancha y un poco ingenuo; papel que desempeñó de 1998 a 2006.

‘Wilmer Valderrama, segundo de derecha a izquierda en That ‘70s show’ - show de los 70 Foto: FOX Nick At Nite

“En realidad creo que si me encuentro a 10 personas en la calle diría que 2 o 3 personas me reconocerían como Fez, otras 2 o 3 personas me saludarían por mi personaje de Nick Torres (el detective de NCIS) y los otros se podrían repartir entre otras series que hice como Handy Manny, Grey’s Anatomy, Minority Report o From Dusk till Dawn”, reconoce riéndose en una charla vía Zoom en la que participó EL TIEMPO.



“Realmente la gente ha sido tan leal, me han seguido desde que tengo 17 años y eso es una bendición, que todos ellos se hayan quedado en el corazón de los fanáticos y creo que es hermoso ver que creaste un personaje y que otras personas crecieron con él”, agrega Valderrama, que ahora tiene 41 años y cumplirá cinco en NICS: criminología naval.



El actor de origen venezolano en una escena de 'NCIS: Criminología Naval'. Foto: Foto: AXN

Esta es la producción más importante (en términos de audiencia y alcance) para el actor, ya que la serie tiene un promedio de 14 millones de espectadores por episodio, nada mal para una serie que acaba de estrenar su temporada 18 y que no ha perdido su liderazgo frente a la dura competencia de otras producciones del mismo género. En Colombia se puede ver los miércoles, a las 9 p. m., por el canal AXN.



La trama respeta el formato tradicional de un jefe carismático y gruñón: Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), que lidera a un equipo de agentes que deben resolver asesinatos o desarticular redes criminales. Un aspecto que se destaca en esta serie es que se ha ido explorando las tensiones emocionales y hasta ciertos rasgos de humor de sus protagonistas en los ciclos más recientes.



“Cuando me uní a la serie era un momento en el que queríamos expandir el universo en muchas formas y explorar las relaciones de todos los personajes, como en el caso de Ziva David y Anthony DiNozzo, ellos tenían la noción de algo y no sé, me gusta decir que fue un poco abrumador porque los fanáticos no tuvieron la oportunidad de verlo suceder, pero en mi caso, Nick Torres ha construido una relación muy orgánica con la agente Emily Bishop: tenemos una hermosa amistad, ella es como mi familia y nos divertimos mucho y creo que los guionistas y la audiencia por redes sociales notaron esa conexión”, detalla Wilmer Valderrama.



El equió de investigadores está a cargo de Gibbs (Mrk Harmon, de pie). Foto: AXN

Frente a la imagen que ha consolidado como referencia latina en la televisión, el actor recalca que “al principio estaba simplemente intentando conseguir trabajo y lo estaba haciendo en un momento en el que no había muchos de nosotros en televisión (a finales de los 90)”.



“Especialmente en el 98–agrega– yo era el único actor latino en la cadena Fox, de todos los programas, desde Los expedientes secretos X hasta Los Simpson, no había latinos en personajes principales, entonces creo que me puso en una posición de liderar y crear a uno que llegó a ser querido por todos en EE. UU. y el mundo”, explica ‘el chico nuevo’ de NCIS, una serie que sin misterios acaba de llegar a los 400 episodios y que no tiene la intención de parar.



