En Navidad, ‘Soul’ fue la película más vista en ‘streaming’

Soul, la pelíicula animada de Disney, fue, según Nielsen, la más vista en Estados Unidos entre el 21 y el 27 de diciembre.

Dirigida por Pete Docter y producida por Pixar, Soul cuenta la historia de un profesor de música que teine un accidente antes de cumplir su sueño de ser un famoso jazzísta, y llega a un lugar en el que debe luchar por volver a la Tierra y llevar a cabo su propósito.



Según Nielsen, esta producción obtuvo cerca de 1.7 mil millones de minutos de visualización, superando a The Office, que sumó 1.4 mil millones de minutos.



Con las voces de Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Questlove, Phylicia Rashad y Angela Bassett, Soul también superó a The Mandalorian, con mil millones de minutos.



Otras producciones que aparecieron en el listado son Bridgerton (Netflix), con 1.2 mil millones de minutos; The Midnight Sky (Netflix), con 1.1 mil millones de minutos; How the Grinch Stole Xmas (Netflix), 705 millones de minutos; The Crown (Netflix), 700 millones de minutos; Grey’s Anatomy (Netflix), 691 millones de minutos; Christmas Chronicles 2 (Netflix), 660 millones de minutos, y Criminal Minds (Netflix), 648 millones de minutos.



Según Deadline, el portal que publicó esta información, "Nielsen solo ha estado midiendo servicios como Netflix, Amazon Prime Video, Hulu y Disney Plus, pero se espera que agregue Peacock y HBO Max en los próximos meses".



Soul fue aclamada por parte de la crítica, que le dio apoyo a la animación, la banda sonora y la representación, está orientada al público adulto. El portal Rotten Tomatoes le dio una aprobación del 96 por ciento.



Resumen de agencias