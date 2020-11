En la serie 'No Man´s Land' un comando de mujeres hace temblar a Isis

Un empresario francés decide dejarlo todo e irse a Siria, en uno de los momentos más candentes de la guerra civil en ese país, para saber el destino de su hermana desaparecida.

“La valentía viene de la mano con la conciencia, pero eso es algo que mi personaje no tiene cuando afronta esa realidad”, reflexiona el actor francés Félix Moati al recordar a su personaje: Antoine Habert, en la serie 'No Man’s Land'.



“Uno hace lo que sea por la familia”, sería la frase que mejor se acuña a esta producción, que se encuentra disponible desde el domingo en la plataforma StarzPlay y que muestra la transición de una persona común y corriente que termina atrapada en una guerra a miles de kilómetros de su hogar.



“Antoine tiene esa convicción de saber que pasó con Anna Habert, y durante la serie el espectador es testigo de una transición y de una travesía en busca de la verdad. Antoine pasa de ser perfectamente inocente. No sabe manejar armas ni tácticas de emboscada, no es parte del conflicto”.

Félix Moati protagoniza la serie. Foto: StarzPlay

Para él, “el reto fue demostrar esa inocencia que llevaba mi personaje en un principio, para luego enfocarme en la obsesión por encontrar a su hermana”, insiste el actor de 30 años en una entrevista con EL TIEMPO.



Moati es recordado por su participación en la película Resistencia, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que contaba la juventud del famoso mimo Marcel Marceau. En su experiencia en No Man’s Land, luego del momento de locura, el empresario tiene un rudo despertar a otra realidad.

“Eso se da cuando él se une a un grupo de mujeres combatientes kurdas que se convierten en la pesadilla del grupo terrorista Isis en ese territorio”, precisa. El personaje no asume en la trama el papel de un héroe extranjero que llega para salvar a todos.



“Hay que recalcar que la serie se desarrolla en el año 2014 y en ese momento Antoine no conoce lo que es Isis, lo violento que es. Él sabe que va a un lugar peligroso, pero no imagina lo complejo que puede ser ese ambiente”, insiste el protagonista.

Precisamente, son esas guerreras las que ofrecen el elemento de acción épica y sacrificio.

Se muestra el conflicto con grupos radicales islamistas en el 2014 Foto: StarzPlay

Mejor conocidas como el batallón YPJ, en la ficción televisiva francesa las mujeres se convierten en el enemigo más temido de los soldados de Isis, pues ellos creen que si mueren en manos de estas guerreras no podrán experimentar el viaje a la vida eterna, por el simple hecho de ser mujeres.



Una historia paralela a la búsqueda de Antoine que le da otro aire a la trama. “Nos fascinó el hecho de que los combatientes de Isis creyeran eso. Ademas de no ir al cielo, no obtendrían 72 vírgenes por su sacrificio. Eso parecía un punto de partida interesante para esta historia”, dijo en una entrevista al diario Jewish Journal Ron Leshem, guionista israelí y creador de la serie, junto a Amit Cohen y Maria Feldman.

También puede leer: 'El olvido que seremos' representará a Colombia en los premios Óscar



“Encontré todo este mundo fascinante: descubrí que hay voluntarios europeos, estadounidenses y de otras partes del mundo que se unieron en esa lucha”, le dijo en una entrevista Feldman al realizador y periodista Gregory Weinkauf.

'No Man’s Land' explora también los contrastes de la intervención extranjera en un conflicto armado y el adoctrinamiento de occidentales por grupos radicales. Se rodó entre Francia y Marruecos, a partir de historias y testimonios de gente de la zona de conflicto recopilados por Leshem y Cohen y contó con la dirección de Oded Ruskin, quien estudió cine en Tel Aviv y es recordado por haber dirigido la serie estadounidense 'Absentia'.



“Fue una experiencia bastante inusual, la verdad. Una mezcla de diferentes culturas y diferentes lenguajes, ya que estábamos trabajando con un director israelí, actores ingleses, marroquíes, kurdos... más de diez nacionalidades para una producción, es que para nada es maniqueísta”, agregó la actriz Melanie Thierry, quien interpreta a Anna Habert.



“Siento que 'No Man’s Land' tiene un campo de acción muy amplio, porque plantea un drama humano y familiar específico a la par con una aventura de espías y suspenso. Si lo que buscas es puro entretenimiento, esta serie lo ofrece, y para los que están detrás de una historia un poco más emocional o tensionante, también es para ellos”, finaliza Félix Moati.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

