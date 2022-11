Pokemón es una de las caricaturas japonesas más vistas en todo el mundo. Por más de 25 años generaciones de niñas y niños ha logrado entretenerse con las aventuras de ‘Ash’ y ‘Pikachu’, personajes principales de la trama, que buscan incansablemente convertirse en los maestros de batallas más reconocidos de todos los tiempos.



(Siga leyendo: Mujer demanda a multinacional porque sus macarrones tardaron más de lo debido).

Precisamente, luego de más de dos décadas de espera, ‘Ash Ketchum’, el entrenador de ‘Pueblo Paleta’, por fin se convirtió en campeón mundial al coronarse como el mejor entrenador Pokémon del mundo.



Un hecho que no había sucedido en la historia de la serie, por lo que fue una noticia orbital que sacudió a los fanáticos más acérrimos y puso fin a uno de los paradigmas más comentados de esta producción del diseñador Satoshi Tajiri.



Sin embargo, no todo ha sido felicidad entre la audiencia de Pokémon, pues hubo una época en que la trama fue muy comentada por el público global, aunque no por las particulares aventuras del icónico entrenador, sino porque uno de sus episodios le causó un cuadro de epilepsia a centenares de menores.



El hecho ocurrió hace 25 años el 18 de diciembre de 1997. Millones de niños se acercaban a sus pantallas para ver lo nuevo que traía el anime; no obstante, en un tramo del episodio 'Electric Soldier Porygon' (Soldado Eléctrico Porygon, en español), una centelleante luz hizo que más de 600 niños y jóvenes llegarán a hospitales de Japón presentando ataques de epilepsia.



(También: ¡Vuelve y juega! Cierran cuenta de JuanDa en Instagram, ¿qué pasó?).

Facebook Twitter Linkedin

Pokémon en Nintendo. Pikachu. Foto: iStock

La luz detonante

Expertos explicaron a medios japoneses, que la luz ocasionó un cuadro de convulsión fotosensitiva, el cual se genera cuando algunos destellos generan una reacción energética anormal del cerebro. Esto se puede desarrollar por cuadros de imágenes o secuencias de luces rápidas que alteran el funcionamiento neuronal.



Tanto las luces naturales como las artificiales pueden causar ataques. Algunos patrones, como las rayas o los cuadros, también pueden ser detonantes. Afecta a más niñas que niños, y usualmente comienza antes de los 20 años, informó la ‘BBC’ de Londres.



El episodio sólo se mostró una vez en Japón y nunca más se ha vuelto a mostrar. Además, este capítulo fue editado por la versión estadounidense. La animación fue ralentizada y los efectos estroboscópicos eliminados, pero nunca llegó a emitirse.



(Artículos relacionados: Joven es arrestado luego de pedir ayuda en Instagram para esconder un cadáver).

Facebook Twitter Linkedin

Pokemón Go, juego multiplataforma de la serie animada. Foto: Pokemon Go - pokemongolive.com

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO