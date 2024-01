En fotos: así es el primer Mickey Mouse asesino tras la liberación de derechos de autor

De acuerdo con el medio especializado Variety, el cineasta Steven Lamorte dirigirá una comedia de terror basada en 'Steamboat Willie', el cortometraje en el que el ratón de Disney hizo su primera aparición en 1928.



La producción de la película de Lamorte comenzará en primavera y tratará sobre un sádico ratón que atormentará a un grupo de pasajeros desprevenidos en un ferry.

Además, Mickey será el protagonista de otra película de terror slasher titulada 'Mickey's Mouse Trap', en la que un asesino utiliza la máscara del popular ratón para aterrorizar a un grupo de amigos adolescentes. El actor y escritor de la película, Simon Phillips, lanzó el primer avance en Youtube el 1 de enero.



La trama gira en torno al 21º cumpleaños de Alex, a quien sus amigos visitan mientras trabaja en el turno de noche de un salón de arcade, y deben sobrevivir a los juegos mortales que el asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse decide jugar con ellos.



La película fue dirigida, editada y producida por Jamie Bailey, escrita por Phillips y cuenta con las actuaciones de James Laurin, Nick Biskupek, Mireille Gagné y Damir Kovic, entre otros.

Hoy, MICKEY MOUSE ha pasado oficialmente al dominio público y no han pasado unas horas de 2024 y ya se ha presentado INFESTATION 88, el primer videojuego de terror con el ratón de Disney, que persigue a los jugadores para cazarlos. pic.twitter.com/TnT1zPtY38 — Horror Losers (@horrorlosers) January 1, 2024

Además de las producciones cinematográficas, Mickey Mouse también será utilizado en un videojuego inspirado en 'Steamboat Willie' llamado 'Infestation 88', que presenta a un Mickey Mouse transfigurado y trata sobre exterminadores de ratas.



Este fenómeno de transformar a personajes infantiles en seres malvados ya se había visto con la liberación de los derechos de autor del cuento de A. A. Milne, 'Winnie the Pooh'.



El director británico Rhys Frake-Waterfield convirtió al amigable oso en un asesino vengativo en la película de terror slasher 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' (2023)

*Este contenido fue hecho con la asistencia de la inteligencia artificial, basado en información de EFE, y contó con la revisión de la periodista y un editor.