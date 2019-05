Arranca Cannes, la cita más grande del cine mundial

Todo estaba perdido: la más reciente película de Quentin Tarantino no iba a clasificar en la edición 72 de Cannes. El mismo realizador había anunciado que no estaría listo el corte final de Once Upon a Time in Hollywood; Sin embargo, a principios de mayo, la organización del festival anunció que la producción era una de las entradas de último minuto para competir por la Palma de Oro, 25 años después de la presentación de Pulp Fiction, acreedora del máximo galardón del certamen francés.



“Temíamos que el filme no estuviera listo”, explicó el director del festival, Thierry Frémaux, añadiendo que Tarantino lo había acabado a tiempo tras pasar cuatro meses seguidos trabajando en la edición. “Su película es una carta de amor al Hollywood de su infancia, un viaje musical a 1969 y una oda al cine en su totalidad”.

Desde hoy y hasta el próximo 25 de mayo, Tarantino y los protagonistas de su película —Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, entre otros— se sumarán a la estela de figuras en la Riviera Francesa, en el evento cinematográfico más importante del mundo.

A Once Upon a Time in Hollywood, que llegará a Colombia como Érase una vez…en Hollywood, en agosto, se suma a la competencia por la Palma de Oro, junto con una veintena de producciones. El galardón será otorgado por un jurado encabezado por el realizador mexicano Alejandro González Iñárritu (El renacido, Birdman), y en la competencia figuran seis directores ya premiados en Cannes: Tarantino, Terrence Malick, el británico Ken Loach, los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne y el francés Abdellatif Kechiche.

El español Pedro Almodóvar intentará por sexta vez quedarse con la palma, con su más reciente filme, Dolor y gloria, protagonizado por Antonio Banderas y Penélope Cruz, que ha tenido una excelente acogida en la taquilla española desde su estreno en marzo.



Bajo el inmenso cartel oficial del festival, con la imagen de la recientemente fallecida directora francesa Agnès Varda colgado en el Palacio de los Festivales, los operarios preparan los decorados y se aprestan a colocar la alfombra roja por la que desfilarán las estrellas.

Una de las grandes ausencias de Cannes este 2019 es la plataforma de contenidos web Netflix, que no presentó producciones por segundo año consecutivo.



Se rumoraba que The Irishman, la nueva cinta de Martin Scorsese con Robert De Niro y Al Pacino, podría estrenarse en Cannes, finalmente no se incluyó por retrasos en su posproducción.



Medios como Variety habían señalado otras posibilidades de Netflix como The Laundromat, de Steven Soderbergh y con Meryl Streep en su reparto, y The King, con Timothée Chalamet. Ninguna estará en la programación.

Colombia en el festival

El miércoles 15 de mayo, la película colombiana Litigante, del director bogotano Franco Lolli y protagonizada por la escritora y docente Carolina Sanín, inaugurará la Semana de la Crítica en Cannes, la sección paralela creada en 1962.



“Es la tercera vez que voy a Cannes con mi trabajo —comentó el realizador que ya pasó por la Riviera Francesa con el cortometraje Rodri y con su primera película, Gente de bien—. En esta ocasión, el comité de selección consideró, después de ver alrededor de 1.200 películas, que fuera Litigante la que diera apertura a la edición número 58 de la Semana de la Crítica, porque creen muchísimo en la producción y querían darle el espacio más especial de toda la sección. Es un gran honor”.

'Litigante' es protagonizada por la escritora y docente Carolina Sanín. Foto: Cortesía de la producción

'Litigante' es un retrato sobre la maternidad y la relación con la madre. Luego de nueve meses de un casting intenso y complicado, en el que Lolli vio a más de 300 actrices naturales y profesionales, decidió trabajar con Sanín.



Además de Lolli, la Semana de la Crítica contará con la importante presencia de otro connacional: Ciro Guerra, director de Los viajes del viento, Pájaros de verano y la nominada al Óscar: El abrazo de la serpiente, presidirá el apartado este año.



“Hay una cosa que viene pasando con el cine nacional hace ya muchos años y es que cada vez estamos más representados en los grandes festivales en el exterior. El año pasado, Pájaros de verano abrió la Quincena de Realizadores en su edición 50.



Ninguna película colombiana, hasta ese momento, había abierto una sección de Cannes. Este año, llegamos nosotros a abrir la Semana de la Crítica con Litigante y Ciro es el presidente del jurado”.



Cuando se anunció la decisión de Guerra, los organizadores de la Semana de la Crítica destacaron el “recorrido excepcional y la agudeza de la mirada”, y el que sea autor de una obra “muy personal y de una nueva visión en Colombia, testigo de una generación que tiene la voluntad de reapropiarse de los espacios”.

Con información de AFP y Efe

