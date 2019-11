Elegidas las 10 semifinalistas de Señorita Colombia 

Las representantes de Antioquia, Huila, Cesar, Norte de Santander, Región Caribe, Cauca, Valle, Quindío, Atlántico y Bogotá pasaron a la siguiente ronda del Concurso Nacional de Belleza.

Aunque Bogotá, Cesar y Antioquia no habían tenido un alto favoritismo lograron entrar a este grupo, de la que se elegirá la nueva señorita Colombia.



En el Centro de Convenciones de Cartagena, donde se realiza el evento, se oyeron voces de descontento por la eliminación de la representante de San Andrés, una de las grandes favoritas, quien no acertó en el color de su traje de gala, que la opacó.



Esta noche de lunes se elegirá a la llamada Reina del Bicentenario, en la conmemoración de los 200 años de independencia de Colombia.



La velada empezó con el Himno Nacional, interpretado por Azara, cantante de Bahía Solano, acompañada por el sonido de una marimba de chonta. La estrofa que se interpretó es la que habla de la Independencia de Cartagena, que se celebra este 11 de noviembre.



El jurado que elegirá a la nueva reina está conformado por Cibeles de Freitas, periodista panameña y directora de una oficina de relaciones públicas; Joaquín de la Guardia, economista panameño; el empresario griego Antonio Androutsos, el italiano Davide Russo diseñador, maestro de arte y escenógrafo, y el también panameño Joaquín de la Guardia, economista.



La velada es presentada por Catalina Robayo, ex señorita Colombia, y Diana Mina, ex señorita Bogotá, quienes participaron en el evento en el 2010.







Noticia en desarrollo.