Emotiva despedida del ‘Hombre Caimán’ del programa 'Sábados felices'

Pese a que la semana pasada Álvaro Lemmon se quejó por su salida definitiva del programa televisivo Sábados felices sin “indemnización”, como dijo en varios medios, el pasado sábado, 9 de noviembre, el programa le hizo una emotiva despedida a él y a otro de sus compañeros: Norberto López.



La emisión de ese día transcurría normal, cuando a las 10:35 p. m., faltando pocos minutos para finalizar, el presentador Huberto ‘El Gato’ Rodríguez, dio la bienvenida al set a Lemmon. El humorista apareció como siempre, acompañado de su eterna aliada, la guitarra, luciendo una camisa tropical azul.

El ‘Hombre Caimán’ contó tres chistes, como ya tiene acostumbrado a sus miles de seguidores y al público del programa, y salió del set.



Entonces, ‘El Gato’ apareció, acompañado de su compañera de set Vaneza Peláez, y pidió un gran aplauso para dos personas muy queridas de esa casa: Lemmon y el humorista Norberto López. Este último recordado por sus papeles de pastuso, gay y hombre gruñón en el programa más antiguo de la televisión colombiana, al lado del Minuto de Dios.



Entonces, ‘El Gato’ resaltó lo que había significado para el programa contar con la presencia por 44 años de estos dos grandes humoristas populares.



El ‘Hombre Caimán’, con su chispa costeña, agradeció al programa, pues su trabajo en este espacio le permitió graduar como profesionales a sus hijos. “Uno de ellos sí fue músico profesional de verdad, y no empírico”, acotó Lemmon.

Por su parte, López, llevándose la mano al corazón y cerrando el puño, hizo el ademán de lanzarles al público y a los televidentes una manotada de agradecimientos con la voz entrecortada.



‘El Gato’ les entregó a los dos humoristas unas placas de recuerdo en nombre del Canal Caracol, invitándolos a disfrutar del merecido descanso de la pensión.



Más que merecido, así las noches de los sábados de la televisión nacional no vuelvan a contar con las notas de la guitarra del inigualable Lemmon cantando: “Chácara, ca chácara, ca chácara, ca chá”.



El público asistente, de pie, les dio un cerrado aplauso mientras los dos humoristas dejaban por última vez el set del tradicional programa humorístico de la televisión nacional.

Norberto López, humorista colombiano de 'Sábados felices'. Foto: Archivo particular

Lemmon, hoy de 74 años, se pensionó en Caracol al cumplir los 62 años reglamentarios para el retiro de los hombres. “Pero en ese momento me dijeron que todo seguía igual, que yo continuaba en la nómina. Sin embargo, hace unos 15 días me anunciaron que tenía que irme”, le comentó a este diario y a otros medios.



Agregó que había hablado con varios abogados, esperando una indemnización (sin confirmar si alguno le había dado una respuesta a su requerimiento), y que tenía propuestas de otros canales nacionales, así como de uno internacional.Nacido en Plato, Magdalena, “donde la temperatura llega a los 42 grados y cuando el diablo llegó por nuestras almas mejor pidió un bon ice para refrescarse”, empezó como músico de mariachi.

Un día me encontré con Jaime Agudelo, con que con su hermano tenía el grupo Los Jácaros, y me dijo: ‘ve, vos por qué no vas allá a Sábados felices’. FACEBOOK

Llegó a Bogotá cuando tenía 21 años en un bus que hizo la ruta Plato, Bosconia, Aguachica, Bucaramanga y Bogotá, “un viaje como de cuatro días, por una carretera destapada”, contó.



“Llegué a las 3 de la mañana y me dio un frío terrible, así que me dije que me demoraba un día y me devolvía, y ya llevo 52 años”, sigue.



Vivió inicialmente de la música y de dar clases de guitarra. “Un día me encontré con Jaime Agudelo, con que con su hermano tenía el grupo Los Jácaros, y me dijo: ‘ve, vos por qué no vas allá a Sábados felices’, y fui. Ahí estuve 45 años y aprendí hasta a escribir libretos, pues me fijaba cómo los hacía Humberto Martínez Salcedo”, sigue.



Cuenta que se ha casado cuatro veces. La primera vez con una dominicana y el resto con “cachacas”. Tiene siete hijos, uno de ellos músico.



En diciembre siempre va a Plato, en carro y con su familia. Allá disfruta de sus hermanos.



