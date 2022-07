Ya se revelaron las series y producciones que competirán por el reconocimiento a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Viejos conocidos regresarán a la batalla en una gala que se transmitirá el 12 de septiembre, en el Nokia Theatre de Los Ángeles, . Pero también hay algunas sorpresas interesantes entre los candidatos.

En la categoría de drama están Better Call Saul, Euphoria. Ozark Severance, Stranger Things, Sucesson, Yellowjackets y El juego del calamar. Mientras que en el apartado de mejor actor de una serie del mismo género competirán Brian Cox y Jeremy Strong por Sucession; Lee Jung-jae, por El juego del calamar; Jason Bateman por Ozark; Bob Oderkirk por Better Call Saul y Adam Scott por Severance.



Con este panorama cabe decir que La serie de HBO Succession" recibió 25 nominaciones a los Emmy, liderando la carrera por los llamados Óscar de la televisión.



La producción que sigue a los ambiciosos y traicioneros miembros de una familia rica lidera la categoría dramática, mientras que la comedia de Apple TV+ Ted Lasso y la miniserie de HBO The White Lotus se impusieron en sus categorías con 20 nominaciones cada una. El juego del calamar de Netflix es la primera serie de habla no inglesa en hacer parte de los premios.

'Better Call Saul' se puede ver en Netflix. Foto: Archivo particular

En el apartado de mejor actriz de serie dramática, las apuestas se enfocarán en Jodie Cormer y Sandra Oh, por The Killing Eve; Laura Linney por Ozark; Melanie Lynskey por Yellowjackets: Reese Whierspoon, por The Morning Show y Zendaya por Euphoria.



Asimismo, en el grupo que va a premiar a la mejor actriz de una serie limitada, las candidatas son: Amanda Seyfreyd por The Dropout; Margaret Qualley por Maid; Sarah Paulson por Inpeachment: American Crime Story; Lily James por Pam & Tommy; Julia Garner por Inventing Anna y Toni Collette por The Staircase.



En la misma categoría, pero con los actores, estarán: Colin Firth (The Staircase): Andrew Garfield (Under The Banner of Heaven; Oscar Isaac (Scenes from a Marriage); Sebastian Stan (Pam & Tommy); Himesh Patel (Station Eleven) y Michael Keaton (Dopesick).

​

Las producciones que lucharán por un Emmy en el formato de serie limitada son: Dopesick, The Dropout, Inventing Anna Pam & Tommy y The White Lotus.

Listado con otras nominaciones

Mejor actriz de reparto en serie de drama

Patricia Arquette ('Severance)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (El juego del calamar)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn ('Better Call Saul)

J. Smith-Cameron ('Succession)

Sara Snook (Succession).

Mejor actor de reparto en serie de drama

Nicholas Braun (Succession).

Billy Cudrup (The Morning Show').

Kieran Culkin (Succession).

Park Hae-soo (El juego del calamar).

Matthew Macfadyen (Succession).

John Turturro (Severance).

Christopher Walken ('Separación').

Oh Yeong-su (El juego del calamar).



Detrás de cámaras de El juego del calamar Foto: Netflix

Mejor actriz de reparto de serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Ms. Maisel).

Hannah Einbinder (Hacks).

Janelle James (Abbott Eelmentary).

Kate McKinnon (Saturday Night Live).

Sarah Niles (Ted Lasso).

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary).

Juno Temple (Ted Lasso).

Hannah Waddingham (Ted Lasso).

Mejor actor de reparto de serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry).

Brett Goldstein (Ted Lasso).

Toheeb Jimoh (Ted Lasso).

Nick Mohammed (Ted Lasso).

Tony Shalhoub (The Marvelous Ms. Maisel).

Tyler James Williams (Abbott Elementary).

Henry Winkler (Barry).

Bowen Yang (Saturday Night Live).

En la nueva temporada The Flight Attendant Cassandra Bowden (Kaley Cuoco) afronta su nuevo rol como agente secreta . Foto: Foto: HBO Max

Mejor actriz principal de una serie de comedia

Rachel Brosnahan (The Marvelous Ms. Maisel).

Quinta Brunson (Abbott Elementary).

Kaley Cuoco (The Flight Attendant).

Elle Fanning (The Great).

Issa Rae (Insecure).

Jean Smart (Hacks).

Mejor actor principal de comedia

Donald Glover (Atlanta).

Bill Hader (Barry).

Nicholas Hoult (The Great).

Steve Martin (Only Murders in the Building).

Martin Short (Only Murders in the Building).

Jason Sudeikis (Ted Lasso).

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary.

Barry.

Curb your Enthusiasm.

Hacks.

The Marcelous Ms, Maisel.

Only Murders in the Building.

Ted Lasso.

What We Do in the Shadows.



Mejor reality de competición

The Amazing Race.

Lizzo's Watch Out.

Nailed It.

'RuPaul Drag Race.

Top Chef.

The Voice.



Mejor Talk Show

The Daily Show.

Jimmy Kimmel Live!.

Last Week Tonight with John Ikiver.

Late Night with Seth Meyers.

The Late Show with Stephen Colbert.



CUILTURA Y EFE