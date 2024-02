Emma Stone defiende escenas de desnudo en su película 'Pobres criaturas'

Emma Stone suena fuertemente para el Óscar por su papel en la cinta Pobres Criaturas (Por Things’), dirigida por Yorgos Lanthimos. Una mirada bizarra del viaje de Bella, un personaje femenino que vive una transformación.

La película ha sido aplaudida por muchos críticos, pero no ha estado exenta de críticas por sus escenas de desnudo, algo que Stone ha defendido a capa y espada.

"Gran parte de esto se trataba de ser fiel a la experiencia de Bella. Una de las cosas de las que habíamos hablado desde muy temprano y que pensé que era extremadamente importante fue que Bella es completamente libre y sin vergüenza por su cuerpo. No soy una persona que solo quiere estar desnuda todo el tiempo, pero sí soy alguien que quiere honrar al personaje lo más plenamente posible. Eso es parte de su viaje, entonces, ¿quién soy yo para decir que debería ser vergonzoso?”, explicó en una entrevista para la BBC.



Emma Stone junto a Mark Ruffalo en una escena del filme. Foto: Captura de pantalla (X).

“El sexo es un aspecto más de la exploración y el descubrimiento de Bella, junto con los viajes, la comida, la política, la filosofía o el baile. El sexo contribuye a ampliar su comprensión del ser humano”, dijo. Además recalcó que el sexo y el poder están ligados y su personaje va descubriendo esos conceptos.



“Bella me ha inspirado en muchos aspectos porque no tiene vergüenza ni prejuicios, tiene una mente abierta y está realmente interesada en cada aspecto de la vida”, explicó.

