‘Emma Reyes’, exitazo de Señal Colombia / El otro lado

La ficción nos define, nos encuentra, nos expresa, nos hace. Y la televisión poderosa es de ficción. Y finalmente Señal Colombia tiene ficción. Y de la buena. Una gran historia: Emma Reyes, la huella de la infancia. Un director poderoso: Luis Alberto Restrepo. Un guionista clásico: Alberto Quiroga. Y gran casting. Una gran producción.

La historia es para no perdérsela; es más, debería ser obligatorio leerla y verla para saber quiénes somos.



El libro se llama Memoria por correspondencia. Y es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Todo un descubrimiento por la calidad de la escritura, la impresionante historia de la protagonista, los modos como nos relata como sociedad y nación, las luchas increíbles de las mujeres para hacer “su” historia.



El libro de Emma Reyes es absolutamente fascinante. Marta Sanz, en El País, escribió: “Memoria por correspondencia puede interpretarse como una lírica defensa de los débiles, de criaturas que sobreviven entre la precariedad alimentaria –panela, mogolla– y la afectiva”. Una historia de no te lo puedo creer. Maravilloso realismo brutal. Ojalá la lean, ojalá.



Y ojalá la vean en Señal Colombia los domingos a las 8 p. m. Muy bien narrada. El elenco es de los de antes, de esos que saben actuar, no de las caras bonitas de reality que solo repiten y exageran como sinónimos de ‘actuar’; pongamos que hablamos de Ernesto Benjumea, Jennifer Steffens, Nórida Rodríguez, Juan Ángel y muchos más. Todo un agasajo de buenas actuaciones.



El director Luis Alberto ‘Peto’ Restrepo ha sabido ponerle el tono colombiche a lo que hace. No ilumina, sino que quiere narrar, contar en imágenes, trabajar las situaciones. No se queda en la pirotecnia técnica, sino que busca el relato. No deja que los actores se extravíen, sino que los lleva a que se jueguen por la historia olvidándose de su eterno selfi. Mejor dicho, hace algo que ya se perdió en nuestra televisión: dirige.

La historia se ambienta en esa bucólica Bogotá de los años 20. Nos lleva a hace 100 años para testimoniar cómo era de dura en la vida cotidiana. Tiempos cuando a los pobres se les trataba como animales y las clases altas eran las dueñas de todo, hasta de los destinos de la gente.



Evidencia de ese clasismo que no quiere desaparecer de nuestro modo de ser colombiano.



El cambio ha sido que antes se era de bien por apellidos o estudios, ahora la clase bien es solo por billete conseguido a las que sea.



La historia de Emma Reyes es alucinante, increíble porque de pobre, ultrajada y abandonada pasó a ser la genio de su época, vivir en Buenos Aires y París, y relacionarse con la intelectualidad de la época.

Parece una vida inventada, pero fue real: una épica del talento y la lucha en modo mujer.



Una historia que hay que ver. Una historia que hay que leer. “Una historia con giros dramáticos muy fuertes, pero así es la vida”, dice el director.

