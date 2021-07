Emily Blunt y Dwayne Johnson hablan de la superproducción 'Jungle Cruise'

Una mujer que no encaja en la época que le tocó vivir, marcada por el machismo y los prejuicios: Lily Houghton es una científica brillante y está decidida a encontrar un encargo que le dejó su padre, así tenga que atravesar la selva para lograrlo. Frank Wolff es un fantoche que pasa sus días como guía de una embarcación en el Amazonas y que le debe dinero a todo el mundo. Sabe cómo engatusar y se lucra de eso. Suena remoto que dos personalidades tan distintas se embarquen en un viaje con el mismo objetivo.

El director catalán Jaume Collet-Serra –que ya había navegado las aguas de Hollywood con Unknown o El pasajero, protagonizadas por Liam Neeson, o en el terror con La huérfana– flota con éxito en las aguas del río más caudaloso del mundo –el Amazonas– para llevar al cine la diversión de una atracción de los parques de Disney: Jungle Cruise.

Para solventar una historia creíble, que mezcla aventura con elementos sobrenaturales, necesitaba a una pareja de actores con rostros conocidos, simpatía desbordante y dispuestos a embarrarse hasta la coronilla. Emily Blunt y Dwayne Johnson reunieron los requisitos y, al parecer, filmaron la película más divertida de sus vidas.



Jungle Cruise bebe del espíritu de relatos inolvidables en el género de aventura como Romancing the Stone, La joya del Nilo o la saga de Piratas del Caribe; se acaba de estrenar en los cines y también está disponible en la plataforma Disney Plus con premier access (un pago adicional a la suscripción mensual).



Johnson y Blunt sostuvieron una breve y muy entretenida entrevista con nosotros acerca de sus personajes y lo que significó para ellos esta superproducción.

La odisea que emprende Lily Houghton (Emily Blunt) incluye a su sofisticado hermano MacGregor (Jack Whitehall). Foto: Disney

Lily toma distancia de otros personajes femeninos de este tipo de filmes, ella es muy adelantada para su época.

Dwayne Johnson (DJ): Quiero decir que este tipo de personajes responden a un interés feminista... (en tono de broma)



Emily Blunt (EB): No, al contrario, quería alejarme por completo de eso. Ese fue el mayor y principal reto de interpretar a Lily Houghton. Adoré hacer este personaje, y es verdad, es una mujer muy progresista para su época, lo cual es muy atractivo. Ella no se conforma, siempre está en contra de las restricciones de género en 1917, ella es tenaz, aventurera, ambiciosa, es muy aspiracional y esperanzadora. Adoré ese coraje, que surge de la realidad, que está muy lejos de ser una clase de superheroína: porque se va de bruces, es miedosa, es tonta.

Es un papel muy bien redondeado, lo adoré y me hizo recordar a Indiana Jones porque él es un valiente que les teme a las serpientes, y también se va de cara contra el mundo. Es muy entretenido ver personajes en situaciones que los confrontan.



DJ: ¡Muy bien dicho!

Dwayne, su personaje es un grandulón que en el fondo es un niño grande con un corazón dulce, que además cuenta chistes malos...



DJ: (Risas) ¿No te gustaron mis chistes?

Muy poquito...

DJ: (Risas) Quería lograr un personaje de camaradería. Este se aleja de cualquier cosa que hice en el pasado, en lo cual mi físico era fundamental, pero no mucho mi intelecto. Esta vez soy de esos que se saben todo, que conocen todas las respuestas. Pero en el fondo soy un tonto.



EB: ¿Estás hablando de Baywatch?



DJ: Ahí fui un tonto también.



EB: Perdón, pero voy a hablar por él... Una de las cosas que adoré de su personaje es que en principio no genera confianza, es sarcástico y, bueno, están sus chistes terribles... Pero pienso que es realmente genial ver a ese Dwayne desaparecer y que fluya alguien más parecido en espíritu a Humphrey Bogart, una superestrella de filmes clásicos.



DJ: Muchas gracias por lo que dices.



EB: Es verdad lo que digo y es bueno que cubras tus músculos por un tiempo.



DJ: Los cubriré. Qué lindas palabras has dicho. Eso es justo lo que quería hacer, y con suerte lo he logrado.

Dwayne Johnson es el capitán Frank Wolff. Foto: Disney

Me encantó la química que lograron en la pantalla, ¿qué tan importante fue el director en este punto?



EB: Jaume... bueno, creo que los dos terminamos enamorados de él. Es un fantástico constructor de mundos, un tremendo romántico, divertido y siempre te da esa sensación de ritmo que valoras mucho como actor, eso de que lo que ves no es realmente lo que ves. Siempre está pendiente, y te permite improvisar líneas en el relato. Eso fue divertido para nosotros porque de repente es bueno darte cuenta de qué tan lejos puedes llegar en las escenas. Pienso que la química es algo extraño y complejo de lograr porque si fallas en el intento, será muy malo y nada divertido, pero cuando lo logras todo se verá de forma natural.



DJ: Nunca será divertido fracasar, aunque a veces nos pasa...

¿Aprendieron algo de español con él?



EB: Sí, sí, aprendimos un poquito (dice en español).



DJ: Un poquito (repite en español).

¿Cuáles fueron los retos más grandes en esta superproducción de acción y emociones desbordadas?



EB: No sé si hubo algo realmente desafiante, porque todo resultó tan divertido de hacer, y siempre fuimos de la mano con Jaume. Pienso que no hubo algo estresante, todo se sintió tranquilo y la verdad lo disfrutamos al máximo todo el tiempo. Esto fue un poco como estar en Disneyland, una experiencia muy divertida, fue increíble.



DJ: Y eso manejando la responsabilidad y la presión que teníamos al llevar al cine una historia inspirada en una icónica atracción de Disney –la montaña Jungle Cruise– que miles de familias en el mundo han disfrutado en los parques. Tal como lo dice Emily, creo que tuvimos los mejores momentos de nuestras carreras trabajando en esta película. Y tener a Jaume como director fue fantástico; con un puñado de ideas es capaz de construir mundos, adora a sus personajes y logra que la película esté llena de química, diversión, entretenimiento, que son muy atractivos para la audiencia.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

