Emilia Clarke muestra fotos de sus operaciones de aneurisma

Si en la época de 'Juego de tronos', Daenerys Targaryen (personaje que interpreta la actriz británica Emilia Clarke) hubiera sufrido dos aneurismas, muy posiblemente no se hubiera salvado.

Pero en el siglo XXI, Clarke no solo pudo someterse a dos cirugías exitosas en el 2011 y 2013, sino que continuó adelante con su personaje, pese a que pensó que tal vez no podría seguir.



Luego de la primera temporada, Clarke sufrió un dolor de cabeza terrible, según contó al programa CBS 'Sunday Morning', así como a la publicación The New Yorker.



"Estaba en el gimnasio y en mi cerebro sentí un chasquido, como una banda elástica cuando se rompe, como una enorme presión dentro de mí y me di cuenta de que no podía estar de pie ni caminar. En ese momento supe que estaba sufriendo un daño cerebral", dijo Clarke en el programa.



Aunque solo relató esta historia ocho años después de ocurrida, para Clarke fue un momento muy difícil y “pensé que no podría volver a actuar”.



El tratamiento médico a tiempo le permitió llegar recuperada a la segunda temporada de la serie, pero dos años después tuvo una nueva operación pues le descubrieron otro aneurisma.



"Ahí fue cuando mi cerebro casi muere. Si una parte de tu cerebro no tiene sangre durante un instante, muere, deja de funcionar. Así que tuve eso. Y no sé por qué pasó.Y [los médicos] no sabían qué podía haber afectado, si sería a la concentración... Siempre les digo que afectó a mi gusto por los hombres", dijo Clarke soltando una carcajada.



Pero continuó más seria: "Durante mucho tiempo pensé que iba a afectar mi capacidad para actuar. Fue un gran miedo. ¿Y si no puedo actuar nunca más? Actuar ha sido mi razón para vivir durante mucho tiempo".



La actriz contó que aunque la recuperación de su primera operación fue difícil, la de la segunda "fue mucho más dura. Pasé por un periodo de estar muy baja de ánimos, la verdad. Sin embargo, llegas al estudio y tienes que interpretar a esa enorme mujer, y pasar a través del fuego. Creo que eso me salvó de darle vueltas al tema de mi mortalidad", comentó.





