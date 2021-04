Emilia Clarke, de 'Game of Thrones', estará en una serie de Marvel

Clarke, que se hizo mundialmente famosa por su papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones, será parte de una producción televisiva para Disney Plus inspirada en los Cómics de Secret Invasion, de Marvel.

La trama gira en torno a extraterrestres que logran camuflarse en la Tierra y que se dieron a conocer en la película Capitana Marvel. Aunque no hay muchos detalles del papel de Clarke, lo que si se sabe es que la apuesta televisiva buscará afianzar el buen momento que están pasando las adaptaciones de cómics y contextos cinematográficos de Marvel, tras el éxito de WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno.



Según la revista The Hollywood Reporter, otra reina también se unirá a Secret Invasion.Se trata de Olivia Colman, quien protagoniza The Crown en el papel de la Reina Isabel II.



Samuel L. Jackson repetirá su papel de Nick Fury y la nueva serie será producida por Kevin Feige, quien se ha encargado de configurar el universo cinematográfico (y ahora televisivo) de los superhéroes de Marvel.



Emilia Calrke tambipén es recordada por Han Solo; Terminator Genesis, above Suspicion y The Last Christmas, entre otras.



