Actriz de 'Juego de Tronos' confesó que la presionaban para desnudarse

Han pasado seis meses desde que la exitosa serie 'Juego de Tronos', del canal HBO, transmitió su último episodio, terminando con ocho años de historia y éxitos en nominaciones, premios y audiencia a nivel mundial. Ahora, Emilia Clarke, una de sus protagonistas, confesó en una entrevista con Dax Shepard que en muchas ocasiones las escenas de desnudos le incomodaban y que al manifestar su descontento, los productores la presionaban a "no decepcionar a los fanáticos".

La actriz británica, de 33 años, inició su carrera en la industria de la televisión justamente con esta exitosa serie de HBO, para ese entonces, Clarke tenía 22 años y recién había terminado sus estudios. Además, no se enteró de las escenas de desnudos, sino hasta que leyó el guion.



"Tomé el trabajo y luego me enviaron los guiones y los estaba leyendo, y dije, ¡Ah, ahí está la trampa!... Pero recién había salido de la escuela de teatro, así que lo enfoqué como un trabajo: si está en el guión, entonces es claramente necesario, esto es lo que es y voy a darle sentido", pensó la actriz en aquel entonces.



De hecho, en 2015, Clarke ya había demostrado su inconformidad en una entrevista para Dayli Mail. En ese momento declaró que menos es más y que las escenas de sexo debían de manejarse de una forma más sutil, en especial, porque "sugerir es mucho más excitante que el acto en cuestión".



Así que después de tres años de grabaciones de la serie, la mujer habló con los creadores para dejar en claro que no haría más escenas de ese tipo. "Quiero que me conozcan por mi talento interpretativo y no por mis pechos".

Emilia Clarke interpretó a Daenerys Targaryen en la serie de HBO Juego de tronos. Foto: Cortesía HBO

En la entrevista que le realizó Dax Shepard, la actriz recordó el malestar, el constante sentimiento de incomodidad y la confusión que le generaron esas primeras escenas de sexo.



"Nunca había estado en un rodaje de esa envergadura, y de repente estaba completamente desnuda, rodeada de toda esa gente, sin saber lo que se supone que tenía que hacer, ni lo que se esperaba de mí, ni lo que yo quería” aseguró.



Así mismo, cada vez que Clarke mostraba su inconformismo y mostraba su disgusto o proponía cubrirse con una sabana, los productores le replicaban: "¡No! La sábana se mantiene arriba... no querrás decepcionar a tus fanáticos", frase que la presionaba e, incluso, la hacía sentir culpable.



"Independientemente de las escenas de desnudos, pasé la primera temporada pensando 'no soy digna de requerir nada, no soy digna de necesitar nada en absoluto...", añadió.



Finalmente, Clarke halagó la actitud de uno de sus compañeros de escena, Jason Momoa, intérprete de Khal Drogo y quien todo el tiempo fue comprensivo y estuvo apoyándola para que no hiciera nada de lo que ella no estuviera segura.



“Él me cuidó. Realmente, fue quien se ocupó de mí en un entorno en el que no sabía que necesitaba ser cuidada. Era muy amable y considerado y se preocupaba por mí como ser humano", recalcó la artista.

