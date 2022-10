Como una "historia de libertad", describió Will Smith a este nuevo proyecto cinematográfico del que será protagonista. Se trata de la película 'Emancipation' que será estrenada en salas de cine y también a través de la plataforma de Apple TV+. En esta se relatará la historia de Whipped Peter, o también conocido como 'Gordon', un hombre que pudo escapar del calvario de la esclavitud en Estados Unidos.

El reconocido actor afirmó que a lo largo de su carrera ha rechazado varias películas sobre la esclavitud; sin embargo, expresó que en este nuevo proyecto encontró una visión diferente que lo cautivó. Smith dijo esto en la primera proyección de 'Emancipation' en la Conferencia Legislativa Anual de la Congressional Black Caucus Foundation.



" (...). A lo largo de mi carrera, he rechazado muchas películas ambientadas en la esclavitud. Nunca quise mostrarnos así. Y luego apareció esta imagen. Y esta no es una película sobre la esclavitud. Esta es una película sobre la libertad. Esta es una película sobre la resiliencia. Esta es una película sobre la fe”, dijo Smith a los medios tras el evento.



El director Antoine Fuqua fue el encargado de dirigir la cinta y con el guionista William N. Collage trasladaron las vivencias y las adversidades que tuvo que superar Whipped Peter para alejarse de la opresión impuesta por su dueño John y Bridget Lyons, antes de la abolición.



La crudeza del maltrato que tuvo que vivir Peter quedó plasmada en una fotografía que fue tomada por William D. McPherson y Mr. Oliver en 1863, en esta se evidencia su espalda cubierta por una gran cicatriz queloide. Por años, este hombre, que ahora es interpretado por Smith, tuvo que enfrentar los azotes y torturas al haber sido adquirido como esclavo en una plantación de Lousiana, Estados Unidos.



Con una paleta a blanco y negro, se pudo ver el primer adelanto de esta cinta, en la que 'Gordon' aguarda ante la incesante persecución de aquellos que lo tienen cauto. Su objetivo: escapar para poder tener un recuentro con su familia, pero tendrá que atravesar por toda una odisea que se basa en hechos reales.



Emancipation, que será estrenada el 2 de diciembre en salas de cine y el 9 del mismo mes llegará a Apple TV+. Las primeras críticas que ha recibido apuntan a que Will Smith y la película, podrían ser nominados a un premio de la Academia. Aunque en marzo de este año (2022) el actor protagonizó un polémico caso de agresión contra su colega y comediante Chris Rock. Por lo que está vetado de los premios por los próximos 5 años.



Smith, quien paradógicamente ganó su primer Óscar este año como Mejor actor por 'Rey Richard: una familia ganadora', considera que este trabajo cinematográfico que "este trabajo ha sido el más difícil de su carrera".