Tras la polémica batalla legal que llevan Amber Heard y Johnny Depp no solo se han ventilado los detalles de una relación tóxica, sino que han llegado a ese escenario judicial los nombres de famosos como James Franco y el multimillonario Elon Musk.

Precisamente, el fundador de Tesla y actual dueño de Twitter es el que más ha llamado la atención, ya que fue pareja de Heard desde el 2016 (cuando ambos estaban en proceso de divorcio), a pesar de que la defensa de Johnny Depp ha asegurado que el romance comenzó cuando la actriz de Aquaman estaba casada con el polémico actor de Piratas del Caribe.



El juicio de Heard y Depp ha revelado detalles de la vida de la actriz.. Foto: Samuel Corum. AFP

Pero más de los alegatos en la corte, la realidad es que el flechazo de Musk se dio en el 2013 cuando conoció a la actriz durante el rodaje de la cinta de acción Machete Kills. En ese momento, él comenzó a cortejarla y oficializaron una relación tres años después. Siempre se le vio en viajes y algunos eventos sociales, enmarcados por los primeros litigios legales contra Depp. Solo hasta el 2017 se confirmó el noviazgo de Musk y Heard.

Sin embargo, el amor duró poco. Tras un año como pareja se reveló que la agitada agenda de ambos llevó a que se enfriará la relación. Pero diarios como The Sun revelaron, según una fuente cercana a la actriz, que fue el magnate quien decidió terminar. En realidad, la fuente anónima aseguró que algunos comportamientos de Amber Heard llevaron a esa decisión.



Amber Heard declarando en el juicio contra Johnny Depp. Foto: AFP

A pesar de las especulaciones, la expareja ha demostrado que con los años han mantenido una relación cercana y que su ruptura no fue traumática y los dejó en buenos términos. En un artículo de Rolling Stone Musk reconoció que amaba a Amber Heard.



“Estaba realmente enamorado y me dolió mucho. Bueno, ella rompió conmigo más de lo que yo rompí con ella, creo”, contrastando la versión de The Sun.



Lo cierto, es que durante su noviazgo tuvieron algunas crisis y separaciones que no duraron mucho. Hoy Elon Musk recalca tener una relación muy sólida de amistad con su expareja y ha reconocido que la apoya en su batalla legal.



