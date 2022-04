En Virginia (Estados Unidos) dio comienzo esta semana uno de los juicios más mediáticos del momento. Es un nuevo round en la batalla de casi tres años, que han seguido disputando los ex esposos Johnny Depp, de 58 años, y Amber Heard, de 35.



El matrimonio de estos renombrados actores duró más bien poco en relación con el largo historial de guerra procesal que han tenido desde su divorcio, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Esta vez, el proceso que se adelanta en Estados Unidos (en el reino unido la balanza se inclinó hacia la actriz de Acquaman y no le dio la razón al de Piratas del Caribe).



El juicio, que se espera que dure alrededor de un mes, comenzó cuando Depp demandó a Heard por haber publicado un artículo en The Washington Post, en 2018. Ya la pareja había formalizado su divorcio y, sin mencionar a Depp, la actriz relató que había sido víctima de abuso doméstico.

La demanda de Depp a su ex fue por daños y perjuicios y pidió un monto de 50 millones de dólares por daños y perjuicios. El actor, que también fue pareja de Vanessa Paradis y Winnona Ryder, afirmó en su demanda que no era un abusador doméstico y que las acusaciones de su ex se debían a un "engaño elaborado" que aprovechaba el momento del #MeToo para impulsar su imagen pública.



Heard respondió con una contrademanda por 100 millones de dólares, alegando que el actor, cuya carrera ha sido visiblemente afectada por las constantes disputas, impulsó una campaña de difamación en su contra.

En el comienzo del juicio los abogados de una y otra parte dejaron claras sus posiciones. Mientras el equipo de Amber Heard insiste en que el Johnny Depp que les van a presentar no es el de las películas, del que ella se enamoró, sino un monstruo de violencia que sale a la luz cuando toma alcohol o drogas; los apoderados del actor insisten en que ella ha menoscabado la carrera del actor por una venganza urdida desde el divorcio.

Entre los testigos llamados a declarar están el actor James Franco (recordado por haber participado en Spider-Man) quien aseguraría -cuando testifique- que fue testigo de las secuelas de las golpizas que Depp le propinó a Heard en la cara.



También está citado Elon Musk, fundador de Tesla, debido que tuvo una relación sentimental con Heard. El equipo de Depp insiste en que Musk y su exesposa comenzaron esta relación cuando la pareja de actores apenas llevaba un mes de matrimonio. Se espera que en el estrado, Musk afirme que esta relación comenzó después del divorcio.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET