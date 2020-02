Ellos son los inolvidables niños de ‘Jojo Rabbit’

Instagram: @thomasin.mckenzie

La actriz ya había participado en la cinta ‘Existence’, en la que le dio vida al personaje de ‘Scraps’. En el año 2014, participó en ‘El Hobbit: la batalla de los cinco ejércitos’ y también actuó en ‘Leave no trance’ interpretando a ‘Tom’, personaje por el que obtuvo seis nominaciones en los Critics Choise Movie Awards al Mejor intérprete joven.



También ha participado en películas como: 'Sin rastro', 'El rey', 'Last night in Soho', 'Top gun 2' y 'The boyfriend game'.