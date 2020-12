El actor Elliot Page anuncia que es transgénero

Ellen Page ahora es Elliot Page. La actriz que cautivó al público con su actuación en la cinta Juno, por la que fue nominada al premio Óscar, anunció su transformación este primero de diciembre en sus redes sociales.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy 'trans' -fue el comienzo de su mensaje-. Mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot".



Page, que reveló su inclinación sexual hace tiempo se encuentra casada con la bailarina y coreógrafa profesional Emma Portner, quien reaccionó públicamente al comunicado de Page con las siguientes palabras, también en redes sociales: “Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo”, escribió.

Page, también tuvo papeles destacados en producciones como X-Men Days of Future Past y la serie The Umbrella Academy, añadió que se identifica como persona de género no binario.

"Me siento afortunado de estar escribiendo esto -continuaba el extenso mensaje de Page-. Estar aquí, haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje".



Page compartió con sus seguidores que "ama finalmente" quien es y que se ha inspirado en muchas personas de la comunidad 'trans'. A la vez, anunció que continuará "luchando por una sociedad más amorosa y equitativa".

En su mensaje, el ahora actor Elliot Page también habló con sinceridad acerca de sus miedos: "Tengo miedo de la invasividad, el odio, las bromas y la violencia. Para ser claros, no estoy tratando de empañar este momento, que es alegre y que celebro, pero quiero abordar el panorama completo. Las estadísticas son asombrosas: La discriminación hacia las personas 'trans' es generalizada, insidiosa y cruel, y tiene consecuencias horribles".

