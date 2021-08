‘Shirley estaría furiosa con esta película sobre ella’: Elisabeth Moss

Antes de que las cámaras filmaran a Shirley, una versión ficticia de la vida de la fallecida gran escritora Shirley Jackson, Elisabeth Moss se sumergió en la investigación. Leyó casi todo el trabajo de Jackson, escuchó grabaciones de audio de la autora leyendo extractos de sus libros y, lo que es más importante, se dedicó a analizar la correspondencia entre Jackson y su esposo, el académico y crítico Stanley Hyman (interpretado por Michael Stuhlbarg en la película).

Estas cartas, divertidas, conmovedoras, apasionadas y siempre reveladoras y bellamente escritas, se encuentran en la Biblioteca del Congreso en Capitol Hill en Washington D. C. Para Moss era un tesoro escondido y la clave para desbloquear el personaje que estaba a punto de retratar.



Ganadora del Premio del Jurado a mejor cine de autor en Sundance 2020, Shirley es una película biográfica sobre la legendaria escritora Shirley Jackson, dirigida por la cineasta estadounidense Josephine Decker y producida por el gran Martin Scorsese. Con 4 premios y 23 nominaciones, además de una aprobación del 87 % según el sitio web Rotten Tomatoes, ha sido catalogada por la crítica especializada como una de las mejores películas del 2020. Un thriller psicológico que se estrenó en el país el jueves, con distribución de Cine Colombia.



(Lea también: ‘Suspensión’, un documental sobre el puente que se volvió mirador)



En el corazón de la historia está la relación entre Jackson y Hyman. La suya era una unión poco convencional, un matrimonio abierto, y en la película Shirley sabe todo sobre los asuntos de Stanley. También fue verbalmente abusivo, por ambas partes, pero intelectualmente fueron hechos en el cielo, dice Moss, y su relación se basó en un profundo amor.



Moss, nacida en Los Ángeles, es una actriz galardonada que ha protagonizado algunas de las series de televisión más aclamadas de los últimos años: interpretó a Peggy Olson en Mad Men y a June Osborne en The Handmaid’s Tale, por nombrar lo más reconocido.



Cine Colombia cedió la siguiente entrevista con la actriz:



¿Es cierto que estaba dirigiendo algunos episodios de la nueva temporada de The Handmaid’s Tale antes de que la producción tuviera que cerrarse debido a la pandemia?



Sí, lo estaba. Estaba dirigiendo el episodio tres del programa (para la cuarta temporada) y estábamos filmando los primeros tres episodios al mismo tiempo, lo que llamamos el superbloque, así que había dirigido todo un día y medio antes de que cerráramos (risas)... Hice tres escenas que fueron increíblemente emocionantes, gratificantes, desafiantes, agotadoras y asombrosas. Pero nos estamos preparando de nuevo, estamos en preparación para volver.



Tiene un par de películas que aún no han salido...



¡Sí, dos! Hice The French Dispatch de Wes Anderson, que creo que saldrá en octubre, y luego también hice la película de Taika Waititi (Next Goal Wins) con Michael Fassbender. Y me olvido de esa porque fue un sueño de hacer y no me parece de ninguna manera trabajo. Creo que lo olvido porque es como ‘¡oh, esa vez que fui a Hawái y salí con un montón de gente realmente genial!’ (risas). Así que sí, tengo dos guardadas, que deberían salir pronto, con suerte.



(Le puede interesar: Estas son las cinco películas más taquilleras de la historia)

¿Cómo describiría Shirley? Porque no es una película biográfica estándar de ninguna manera...



La describiría como una historia de Shirley Jackson. Realmente creo que Sarah Gubbins (guionista) canalizó a Shirley cuando escribió esto y canalizó la energía que tiene en Hangsaman y en The Lottery, y es esta combinación realmente interesante de la Shirley Jackson real y algunos de los elementos de su vida y también algo que se sintió que estaba fuera de la imaginación de Shirley.

Dado que no es una película biográfica tradicional, ¿cuál fue su enfoque para interpretar al personaje?



Lo abordamos de manera realmente metódica, como si fuera una película biográfica directa. Leímos biografías, todas estas cartas de la Biblioteca del Congreso entre Shirley y su esposo, Stanley, y sus amigos; escuché una grabación de ella leyendo La lotería y traté de captar su voz y dialecto. Así que hicimos todas las cosas estándar que uno haría si interpretara al personaje real y luego tomamos todo eso y pusimos lo que pudimos en el guión de Sarah. Entonces, hay elementos que son diferentes; por ejemplo, no incluimos a sus hijos. Me hice amiga del hijo mayor de Shirley, Laurence (Jackson Hyman), quien ha sido realmente receptivo y realmente maravilloso en el proceso, especialmente considerando que fue excluido de la historia (risas). Ha sido muy comprensivo. Pero realmente fue una cuestión de tomar todas esas cosas y construir a estas personas y luego tirarlas al bote con el guión de Sarah y crear nuestras propias versiones de Shirley y Stanley.

Ambos eran obviamente increíblemente inteligentes, escribían todo el tiempo y estaban profundamente enamorados a pesar de que tenían esta relación abierta y muy moderna FACEBOOK

TWITTER

¿Qué cree que Shirley habría hecho con la película?



Oh, probablemente estaría furiosa (risas). Sabes, creo que ella era una persona muy protectora. Ella era una gran madre, según Laurence, y realmente divertida y creó un gran hogar para sus hijos. Eso era importante para ella, así que creo que, al principio, sería un poco protectora con eso. Pero sí creo que si hubiera podido hablar con ella y explicarle que se parecía más a una de sus historias, creo que podría aceptarlo. Creo que realmente capturamos el tono de sus historias.



(Lea además: Marvel estrena 'Shang- Chi' y hablamos con su protagonista)

La relación entre Shirley y Stanley es fascinante. Es un matrimonio abierto y poco convencional, a menudo conflictivo y, sin embargo, parecía estar respaldado por un profundo amor mutuo. ¿Crees que es correcto?



Sí, 100 por ciento. Creo que a lo que más nos acercamos en la película, autobiográficamente, fue a la relación entre Shirley y Stanley. Ambos eran obviamente increíblemente inteligentes, escribían todo el tiempo y estaban profundamente enamorados a pesar de que tenían esta relación abierta y muy moderna. Eran en gran medida una unidad, y creo que capturamos eso. Eran muy divertidos, tenían un gran sentido del humor y tenían ese ingenio mordaz que se ve en el trabajo de Shirley. Creo que lo hicimos bien. Y eso fue muy importante para Michael y para mí porque nos enamoramos de ellos y nos enamoramos de lo mucho que se amaban. Cuando lees estas cartas que se escriben entre ellos, son divertidos y coquetos, y a veces están un poco enojados, pero son apasionados y siempre son muy inteligentes, y eso fue algo que siempre fue muy importante para nosotros.



¿Entonces sus cartas fueron un recurso realmente importante para ambos?



Fue increíblemente valioso y fue realmente en lo que colgamos nuestros sombreros: poder escuchar sus palabras dichas por ellos mismos, poder entender la forma en que se hablaban, su relación, fue realmente un regalo del cielo. Sabes, puedes leer cosas biografías escritas sobre ellos, pero escuchar la voz de alguien, el sentido del humor de alguien, eso realmente nos abrió la puerta para que nos dejáramos soltar de alguna manera y poder decir: ‘está bien, esto no es una locura; así es como se hablaban, así eran’.





REDACCIÓN DOMINGO