Prepare sus cobijas, una taza de chocolate caliente y lea atentamente, que hoy le traemos la historia que hubo detrás de la producción de ‘Elf’, una de las películas navideñas más vistas alrededor del mundo.

Con un elenco impresionante (no sólo por Will Ferrell en el protagónico como ‘Buudy’, sino también por la participación de Zooey Deschanel como ‘Jovie’ y James Caan como ‘Walter’) el filme que siempre pasan por televisión cada 24 de diciembre realmente tuvo una producción bastante complicada. No por temas de dinero o patrocinio, sino porque cada actor tenía una lucha interna que causaba incomodidad en el set.



(Le puede interesar: ¿Por qué gatos tienen atracción por árbol de Navidad y cómo evitar que lo dañen?).

Facebook Twitter Linkedin

La película fue el gran debut de Ferrell en la pantalla grande. Foto: Página oficial Warner Bros.

Según una entrevista exclusiva publicada por el medio británico ‘The Sun’, desde un principio Will Ferrell estaba emocionado por comenzar su carrera con un protagónico, pero probablemente era el único feliz por la noticia. En comparación, el actor estadounidense James Caan creía que Ferrell era la “persona más aburrida” que había conocido.

Facebook Twitter Linkedin

La película contó con un bajo presupuesto. Foto: Página oficial Warner Bros.

“Hay una gran diferencia entre querer trabajar y tener que trabajar”, ​​dijo en su momento al medio, antes de morir en julio del 2022, mientras explicaba el por qué participó en el proyecto.



Por otro lado, a esto se le sumaba la inseguridad del director y actor Jon Favreau frente al éxito de la película, pues su anterior producción (‘Made’, la cual hablaba de dos amigos en el mundo del crimen organizado) había sido un desastre financiero. Inicialmente, apenas había reclamado lo necesario para cubrir la inversión inicial de la cinta.



Esto lo sabía muy bien Ferrell, quien en la entrevista aseguró que, a pesar de ser una gran oportunidad, estaba aterrado de que las cosas pudiesen salir mal.

Buscando 15 minutos de fama

Aun así, dio todo de sí mismo para poder actuar de la mejor manera en una de las comedias de navidad más aclamadas por el público. De hecho, según el portal de críticas de cine ‘Rotten Tomatoes’, el filme tiene una aprobación del 85 por ciento por el público.



(Siga leyendo: Consejos para evitar accidentes de fin de año y Navidad en casa).

Facebook Twitter Linkedin

El director estuvo presente también en el set como uno de los actores. Foto: Página oficial Warner Bros.

“También he experimentado, de primera mano, cómo se pueden tener altibajos en el negocio del entretenimiento. Mi papá me enseñó que tiene que haber un lugar correcto y un momento correcto. Todo es suerte”, explicó el actor.



Pero, afortunadamente, sus temores pudieron quedar a un lado debido al gran éxito que tuvo desde su lanzamiento en el año 2003, cuando ‘Buddy’, un humano criado por elfos, se robó las sonrisas de los espectadores.

Gracias a esto, se convirtió en una de las películas navideñas más exitosas de todos los tiempos, recaudando 220 millones de dólares (lo que para esa época era un aproximado de 500 mil millones de pesos colombianos), contra un presupuesto de 33 millones (lo que para el 2003 sería un aproximado de 78 mil millones de pesos colombianos).

Más noticias

Predicciones de Baba Vanga para 2023: tormenta solar, entre las más aterradoras

A quinceañera la dejaron 'plantada' en su fiesta: al final, se llevó sorpresa

Niño le pide a su papá que lo visite en Navidad: 'Luego te vas con tus otros hijos'

Los billetes de un dólar que podrían costar más de 20 millones de pesos

Tendencias EL TIEMPO