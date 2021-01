El presidente de Estados Unidos: un suculento anzuelo para el cine

Como una caricatura, evocando un escándalo o inspirada en gestas épicas y dramas biográficos: el cine de Hollywood ha retratado de muchas maneras a sus presidentes.

El saliente mandatario estadounidense Donald Trump es uno de los que más han ‘mojado pantalla’. Una fama solamente equiparable con las de John F. Kennedy y Richard Nixon.



Trump tuvo su propio reality –El aprendiz, en el que popularizó la frase “¡Estás despedido!”–; apareció en Sex and the City; y junto a Will Smith, en El príncipe del rap. Hizo cameos breves en las películas Across the Sea of Time (1995), Studio 54 (1998), Cómo triunfar en Wall Street (1997), Zoolander (en 1999), o de la mano de Woody Allen en Celebrity (1998).



Sin embargo, su momento cumbre está por desaparecer: cuando le indica a Kevin McCallister dónde queda el vestíbulo en Mi pobre angelito 2. La escena podría ser eliminada tras la toma del Capitolio –un hecho de violencia auspiciado por Trump–, luego de que circuló una petición al respecto en redes sociales, apoyada incluso por el protagonista del filme, Macaulay Culkin.



Con motivo de la posesión de Joe Biden, repasamos algunas miradas en el cine acerca de los presidentes de EE. UU.

Las biográficas

Oliver Stone ha sido de los realizadores más interesados en la política de su país y sus representantes. Está detrás de Nixon, con Anthony Hopkins, que sigue la vida del único presidente de EE. UU que renunció a su cargo, y W., en la que Josh Brolin encarna a uno de los presidentes más controversiales de los últimos tiempos, George W. Bush.

Richard Nixon también protagoniza Frost/Nixon, la frenética serie de entrevistas del periodista británico David Frost al gran villano del Watergate.



Steven Spielberg retrató al presidente que abolió la esclavitud en Estados Unidos, Abraham Lincoln, con un estupendo Daniel Day-Lewis en el papel; y Lyndon B. Johnson fue llevado al cine por dos tremendos actores: Woody Harrelson, en LBJ, y Bryan Cranston en el filme de HBO All the Way.

En la ficción

'Objetivo: la Casa Blanca', con Gerard Butler. Foto: Cortesía de la producción

La negociación que Jack Nicholson, como el presidente James Dale, sostiene con los extraterrestres en Marcianos al ataque (1996), de Tim Burton, es inolvidable.



Thomas J. Whitmore, el actor Bill Pullman, da uno de los discursos memorables del cine en su papel del presidente de EE. UU. en El día de la independencia, dirigida por Roland Emmerich, en el 2006. De hecho, el año pasado un político argentino fue tendencia al reproducirlo textualmente.

En acción, hay que destacar la trilogía de Gerard Butler como el agente Mike Banning: Objetivo: la Casa Blanca, London has Fallen y Agente bajo fuego

Las polémicas

'Todos los hombres del presidente', con Dustin Hoffman y Robert Redford. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Oliver Stone retoma uno de los casos más sonados de la política estadounidense: el asesinato de Kennedy. Kevin Costner interpretó al fiscal de Nueva Orleans Jim Garrison en JFK, de 1991, en el que se insinúa que el magnicidio fue fruto de una conspiración entre la CIA, el FBI y hasta del vicepresidente Lyndon B. Johnson. Y en Todos los hombres del presidente, el gran clásico de Nixon y el escándalo de Watergate, se pone en escena a los dos reporteros –Carl Bernstein y Bob Woodward– que lo denunciaron en The Washington Post. Los talentosos Dustin Hoffman y Robert Redford fueron los protagonistas.

Documentales

Aquí hay mucho para escoger y nuevamente Trump, Nixon y Kennedy reinan entre las propuestas. El saliente mandatario es el eje central de Nación de inmigración, de Netflix, sobre los delitos graves de su administración –la separación injustificada de familias y la detención de inmigrantes sin justificación–; An American Dream cuenta cómo amasó su fortuna, y Fahrenheit 11/9 es la visión del documentalista Michael Moore sobre sus políticas.

El mismo Moore ya había sacado a la luz los negocios turbios de la dinastía Bush en Fahrenheit 9/11.

