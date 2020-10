¿Trump o Biden? Estas celebridades ya decidieron su voto

La batalla por la presidencia de Estados Unidos también divide a Hollywood. Mark Ruffalo y Sarah Silverman se desnudaron para apoyar a Biden; Clint Eastwood se quedó sin candidato y los hermanos Baldwin están en orillas opuestas.



Históricamente, la meca del cine mundial ha adoptado un tono liberal, de posturas equilibradas en políticas de inmigración y derechos humanos, que los conecta con los demócratas, el partido de Biden. Sin embargo, algunas estrellas han declarado su apoyo al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Trump es el mejor presidente de Estados Unidos desde Abraham Lincoln", dice Jon Voight, defensor del presidente. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Jon Voight, inolvidable por su personaje en Midnight Cowboy, es de los últimos. El papá de Angelina Jolie no se cansa, a sus 81 años, de profesar su admiración por el magnate, sin importar si se enfrenta a sus colegas y a su propia hija. Eso sí, de Trump podrán decir cosas, menos que es desagradecido. A Voight le impuso la Medalla Nacional de las Artes y en marzo del 2019 lo designó miembro del Consejo Administrativo del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.



“Es el mejor presidente de Estados Unidos desde Abraham Lincoln”, ha dicho Voight, palabras que le generan escozor a Jolie, abierta defensora de los derechos de los inmigrantes. Su último encontronazo público se dio en el 2017, durante el estreno de Maléfica, cuando ambos opinaron sobre Trump.

Cuando ustedes iniciaron la universidad, el país era un inspirador y edificante drama... ahora que se están graduando, se ha convertido en una trágica y estúpida comedia FACEBOOK

Otra familia de Hollywood que enfrenta fracturas políticas internas es la de los Baldwin. Stephen, que se quedó en la memoria colectiva como el Buffalo Bill de la serie noventera The Young Riders, es un recalcitrante republicano y ferviente seguidor de la ideología de Trump. En el otro extremo, Alec, actor cómico protagonista de 30 Rock, es un orgulloso anti-Donald Trump y demócrata registrado, famoso por sus declaraciones con tendencia a la izquierda.



En esta carrera por conquistar adeptos a uno u otro bando se vale todo: la semana pasada varios famosos, confesos seguidores de Biden, se quitaron la ropa en un simpático video en YouTube para invitar a votar en las próximas elecciones.

“Estoy desnudo hasta el trasero”, dice el comediante Chris Rock, que se unió con Mark Ruffalo, Sarah Silverman, Amy Schumer y Josh Gad para explicar cómo votar en ausencia.“¡Genial! Ya que tenemos su atención: ¡voten!”, señala la campaña, en la que, además, aparecen la modelo Naomi Campbell y la presentadora Chelsea Handler, acérrima activista en contra de Trump.

"Tenemos como presidente a un lunático que dice cosas y quiere ser reelegido”: Robert de Niro, uno de los más grandes críticos de Trump. Foto: Inácio Rosa / EFE

Pero Robert de Niro (dos veces ganador del Óscar, por El Padrino 2 y Toro Salvaje) encabeza la lista de enemigos públicos del presidente que actuó en mi Pobre angelito 2.



Sus críticas e insultos contra el presidente son de años: “I’m gonna say something: Fuck Trump” (“Voy a decir algo, que se joda Trump”, en una traducción amable). El escandaloso comentario, transmitido en directo por CBS, finalizó su discurso en el Radio City Musical Hall de Nueva York, en la gala de los Premios Tony del 2018.



“Tenemos ahora a un presidente que está ahí porque estuvo en uno de estos reality shows. ¿Y dónde estamos? Debemos estar en desacuerdo. Esta pesadilla me tiene preocupado”. “Cuando ustedes iniciaron la universidad, el país era un inspirador y edificante drama... ahora que se están graduando, se ha convertido en una trágica y estúpida comedia”. “Por supuesto que todavía quiero darle un puñetazo. ¡Cómo se atreve a decir las cosas que hace!”, ha dicho.

“Lo único que puede cambiar esto es votar (...), y no votes por un asesino”: Sharon Stone, sobre el manejo que Trump le ha dado a la pandemia. Foto: Archivo. EL TIEMPO

El listado de estrellas de Hollywood que siguen a Biden es un más nutrido que el de Trump. Sharon Stone, Eva Longoria, Tom Hanks, Rita Wilson, Jim Carrey, Leonardo Di Caprio, Alyssa Milano, Julia Louis-Dreyfus; Dwayne Johnson, la ‘Roca’; George Clooney, Cher, Madonna y Robert Redford están a favor del candidato demócrata.

Crecí buscando orientación calmada e informada en nuestros líderes, y hoy no creo que lo tengamos: Tom Hanks FACEBOOK

Kirstie Alley, Roseanne Barr, James Caan, Dennis Quaid y James Woods se ubican en la conservadora ala republicana, en la que siempre había estado el grandioso Clint Eastwood. El reconocido amante de las armas y empoderado de las políticas de libre venta y uso de estas, ha lucido desubicado en esta campaña: tras alejarse de Trump, a quien acompañó fervientemente en su camino a la Casa Blanca, cambió de bando para apoyar en las primarias demócratas al derrotado Mike Bloomberg.El 3 de noviembre habrá un ganador. Y no precisamente de un Óscar.

