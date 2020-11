Recuentos electorales de infarto han sido registrados en el cine

El mundo mira con tensión e incertidumbre a los Estados Unidos, esperando que el recuento electoral pueda aclarar cuanto antes el nombre del nuevo inquilino de la Casa Blanca.



Una incertidumbre que mantiene en espera a los candidatos Donald Trump y Joe Biden, y que el cine también ha reflejado en diferentes películas.

"True colors". En 1991, con George H. W. Bush como presidente de EE.UU, se estrenaba "True colors" (Herbert Ross), una película acerca de dos amigos, Peter (John Cusack) y Tim (James Spader), nacidos en dos mundos totalmente diferentes y que acabarán enfrentados a causa de la ambición desmedida de Peter por hacer carrera política.



Una película que no muestra a dos candidatos a la Casa Blanca, pero que en la lucha de Peter por salir elegido congresista, sí que refleja un emocionante recuento electoral.



"Primary Colors". Años después en 1998, en plena presidencia de Bill Clinton llegaba a las pantallas "Primary Colors" (Mike Nichols), una cinta que relata el ascenso de Jack Stanton (John Travolta), un gobernador demócrata, hasta la nominación a la presidencia de los Estados Unidos.



Inspirada en el matrimonio Clinton, la película muestra la dureza de una campaña electoral y la importancia crucial que pueden tener los escándalos personales en la carrera hacia la Casa Blanca.



Escándalos que, sin embargo, Stanton consigue esconder para en la noche electoral obtener una ajustada victoria.



"Swing Vote". Diez años después, con George W. Bush en la Casa Blanca, se estrenaría "Swing Vote" (Joshua Michael Stern), una fábula con Kevin Costner encarnando a Bud, un tipo sin muchas aspiraciones que, gracias a su hija de doce años, alcanzará a comprender la importancia que tiene el voto.



Por azares del destino cuando Molly, la hija de Bud, acude a votar de forma "ilegal" en nombre de su padre, su voto no es registrado correctamente y con los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos totalmente igualados, tendrá que ser Bud el que acuda, días después, para con su voto decidir el futuro del país.



"Recount". Ese mismo año, HBO estrenaba "Recount" (Jay Roach), una película que aborda el polémico recuento electoral que tuvo lugar en Florida en el año 2000 y que acabón dando la presidencia a George W. Bush en detrimento del demócrata Al Gore.



Una cinta protagonizada por Kevin Spacey en el papel de Ron Klain, el encargado por parte del Partido Demócrata de conseguir un recuento final y al que se opondrán James Blake (Tom Wilkinson), representante enviado por parte de los republicanos, y Katherine Harris (Laura Dern), la secretaria republicana del Estado de Florida.



"The front runner". Más reciente es "The front runner" (Jason Reitman, 2018), estrenada durante el mandato de Donald Trump y basada en la campaña presidencial de 1988 del demócrata Gary Hart, al que interpreta Hugh Jackman.



Una historia real que presenta el vertiginoso día a día de un candidato a la presidencia, al que las dudas sobre su vida personal le cercenaron la más alta cuota de poder.

