El Víctor para Mallarino / Columna El otro lado

A Víctor Mallarino protagonista serio y cómico y director le otorgan el premio a Toda una vida en los Indias Catalina 40. Los Mallarinos han sido una familia actoral: él y las maravillosas María Angélica y Helena. Rafael Mallarino, su papá, fue pionero del teatro en Colombia, y su mamá, Asita Madariaga, destacada escenógrafa.

En Bocas: “Si mi papá no fallece en el momento en que falleció, es posible que ninguno o solo uno de nosotros hubiese escogido las artes escénicas como carrera (...). Cuando mi papá murió, yo tenía diez años, éramos cuatro hermanos, mamá era profesora de colegio, había que buscar la manera de apoyar en casa”.

Don Víctor ha sido un actor recursivo para personajes cómico-dramáticos como Mirando Zapata en El inútil (2002), allí desplegó ternura e ironía en un juego entre la admiración por estos emprendedores de la vida y el ridículo porque son seres ganadores del día a día pero perdedores de los ámbitos sociales. Un personaje que reflejaba nuestro implacable clasismo.

A Mallarino le ha tocado actuar a la clase alta, ser el burgués, el clasudo, en una tele colombiana que tiene pocos actores y actrices que sean de clase. La actuación colombiana es muy popular o clasemediera, un canal de ascenso.

Omar Rincon reconoce la versatilidad del actor. Foto:César Sánchez Carreño

En Bocas dijo: “El humor me gusta, se me da mejor. Tiene una cosa mucho más orgánica que el drama”. Y sobre la actuación confiesa que “hay tantos métodos como personas existen en las artes escénicas. Hay una historia en la que Alfred Hitchcock estaba dirigiendo a Ingrid Bergman y a ella no le salía y no le salía la escena. Después de muchos intentos, ella le dijo: “No puedo”. Y él le contestó: “Fake it”. Es decir: “¡actúe!”. A mí el único método que me funciona es la conexión. Yo me fijo un objetivo y establezco un estado de ánimo”.

Su herencia actoral es indudable, ya que tenemos personajes de esos que se convierten en parte de la familia en Quieta Margarita, La baby sister, ¿Por qué diablos?, Dora, la celadora, Tiempo final. En cine actuó en la película más ‘colombiche’ de todas La estrategia del caracol, y también en Perder es cuestión de método y Los dueños del poder.

Mallarino creó como director un experimento absolutamente fascinante que se llamaba Leche (1997). Una serie muy rara, decían que era humorística porque la crearon Daniel Samper Pizano, Bernardo Romero y el Les Luthiers Maronna. Leche es una parodia de las telenovelas rurales donde descubrimos que somos un país de regiones como Café, Azúcar, La casa de las dos palmas, La potra zaina. Lo raro fue que la gente podía decidir la trama o el final. Era año 1997, antes del boom interactivo digital. Dirigió, también, una gran serie como fue La ley del corazón, y vainas como Calamar, Sangre de lobos, Valentino, el argentino. Y fue presentador de cinco temporadas del concurso El desafío. Don Víctor recibe el Víctor en los India Catalina. ¡Se lo merece!

ÓMAR RINCÓN

Crítico de Televisión

orincon61@hotmail.com