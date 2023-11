¿Lo recuerda? Esta es la historia de ‘El viajero’ del noticiero Nacional

El lanzamiento de la sonda espacial Voyager (Viajero en español) que hoy orbita a 19 mil kilómetros de distancia de la Tierra fue la inspiración para que en 1987 los directores del Noticiero Nacional Javier Ayala y Gabriel Ortiz pusieran a rodar una idea que revolucionó en mucho a la televisión informativa de ese momento.



Se trataba de un vehículo Renault, la versión 9 - gama 2- recién presentada por Sofasa en Colombia y que prometía ser el reemplazo del “Amigó Fiel”, el famoso Renault 4 que por entonces era el vehículo familiar en una Colombia que despertaba a la apertura económica que trajo a todas las marcas del mundo a rodar por las escasas carreteras de la nación al finalizar el siglo XX.



El Viajero fue un éxito de audiencia de un noticiero en horario estelar en el canal 2 de la televisión pública y con gran penetración presentado por un español, José Fernández Gómez y reporteado por una docena de jóvenes periodistas que luego se volvieron célebres.



Todos abordábamos el vehículo que recorría calles y carreteras del país sin parar durante cuatro años y que parecía invencible ante las trochas de una geografía aún más agreste que la actual.



A él nos subimos Arritokieta, Carmelo, Estupiñan, Siguenza, De Bedout, Fajardo, Ayala, Hung, Esmeralda y muchos más que me perdonaran su exclusión por mi falta de memoria.

El ingeniero Javier Sánchez y el periodista Óscar Ritoré, en un prototipo de El Viajero. Foto: Cortesía

El Viajero fue urbano, internacional, estuvo en el Vaticano, hizo reportería en vivo por primera vez en un noticiero en Colombia de las vueltas ciclistas a Francia, España, el Giro de Italia, fue al Amazonas y a San Andrés en Barco y a Santa Marta en tren, estuvo en todas partes sin omitir sitio posible e incluso imposible.



Daniel Coronell quien me hizo cronista y fue el más joven jefe de redacción de noticiero alguno en Colombia, tan solo 21 años, me dio licencia para hacer los viajes más largos en él, tanto, que recuerdo haber salido un año en enero y regresado en diciembre a Bogotá después de hacer doce meses de registro de las historias más inauditas de las que tenga memoria.



El Viajero solo registraba normalidad, estaba proscrito a las masacres que en esos años era la noticia cotidiana en un país que se veía desangrar en televisión ante la mirada aterrada de una generación de colombianos que se acostumbró al horror, era la época de Escobar, Gacha, los Rodríguez, Tirofijo y el Cura Pérez al tiempo, una mixtura de personajes siniestros que construyó una historia para no repetir.

Óscar Ritoré es recordado por ser uno de los reporteros más destacados del Noticiero Nacional. Foto: Cortesía

Es por ello que digo que El Viajero no solo le enseñó a ver televisión a los espectadores, sino a hacer televisión a unos periodistas que descubrimos un país que iba más allá de las capitales y sus problemas y como este era el Nacional, pues había que cumplir con esa promesa y ser coherentes con ese nombre recorriendo a Colombia.



El Viajero fue a las selvas, a los llanos, al mar, a las montañas, me lo he encontrado en fotos desteñidas en muchos lugares de Colombia, colgadas en paredes de sitios que sobrevive al tiempo a donde parábamos a comer con la tripulación, un camarógrafo, un sonidista y el conductor de un elemento que se convirtió en su momento en la única conexión entre las regiones y Bogotá en un país centralista de antes de la constitución política de 1991.



Javier Sánchez es un ingeniero industrial bogotano que en 1988, cuando nacía El Viajero, tenía tan solo cuatro años de edad y miraba maravillado la pantalla del televisor de la sala de su casa con sus papás. Recuerda, dice él, la promoción del noticiero que remataba el paso del carro por varios lugares del país con la frase rotunda de un locutor que decía: “Cuéntele al El Viajero y Colombia lo sabrá”.



Esa promo quedó grabada como una impronta en su cabeza y fue tal vez por ello que al finalizar el pico más alto de la pandemia en 2021 y descubrir al fondo de una venta de usados en la calle 76 de Bogotá, un Renault 9 de gama 2, único dueño, con llaves francesas incluidas y solo tres piezas en deterioro del cual se enamoró a primera vista, que realizó su sueño de vida.



Desde muy joven atesoraba la idea de restaurar uno de ellos y conseguir en secreto quien lo decorara para resucitar un vehículo emblemático. Javier, ya dueño del vehículo, lo adecuó, ajustó unos pocos detalles, lo llevó a un mecánico tan experto en Renault como él y se dispuso a someterlo a la más dura de las pruebas, presentarlo a calificación ante jueces para que le otorgaran placas clásicas, premio solo posible para aquellos que logran perpetuar un patrimonio.

Las pruebas se pasaron sin sobresaltos y en una semana el vehículo estuvo “vestido” con el atuendo de El Viajero de 1987 para presentarlo en la reunión anual de vehículos clásicos de esa marca en un encuentro de domingo en un parqueadero de la sabana de Bogotá.



La exposición, explica Javier, fue una explosión de curiosidad y nostalgia, entre los menores de 30 años gustaban los colores y entre los mayores la historia. Por esa magia blanca en que en ocasiones se convierten las redes sociales las imágenes que publicó Javier empezaron a rodar y a llegar a muchos, entre ellos yo, que observamos atónitos como en calidad HD y en pleno siglo XXI reaparecía esta historia llena de cosas bonitas sobre cuatro ruedas.



Con facilidad llegué a Javier, le pedí que me permitiera acompañarlo durante una tarde en su Viajero que hasta ese momento sentía mío y que a cambio yo haría con él en la vía a La Calera una nota de televisión como las que hacía hace 35 años para que se regresara en el tiempo a la sala de la casa de sus papás y yo a las carreteras de Colombia.



La experiencia resultó divertida, pero sobre todo emocionante y nostálgica, a esa escena se unió mi hijo Jacobo a quien le he contado a sus 17 años muchas cosas de los 60 míos y quien no daba crédito al ver en vivo lo que observó muchas veces en fotografías.

A este ingeniero de la universidad Distrital, con una esposa barranquillera y una hija pequeña, profesor universitario, con dos especializaciones, una maestría y ahora un “doctorado” en historia, pero de la televisión le regalé un distintivo que portaban los micrófonos del noticiero, eso sí, me quede con el botón que nos daban para decorar la solapa de la chaqueta en navidad y que es lo único físico que conservo de esa época del informativo.



Le quedamos debiendo todos los periodistas del Noticiero Nacional y algunos televidentes sobrevivientes de esa época a Javier Sánchez Rozo un homenaje mayor de gratitud por su gesta.



Por Óscar Ritoré

Cronista y reportero del Noticiero Nacional.

Especial para El Tiempo