Amor se escribe con sangre... mucha sangre

La película noruega 'El viaje' se está convirtiendo en un fenómeno en Netflix.



La historia de un desamor que llega a límites insospechados ha escalado hasta ser una de las diez más vistas de la plataforma. Pero lo suyo no es un drama profundo acerca de la convivencia y el desgaste del amor, sino una trama visceral que juega entre lo gore y el humor más irónico.



Hay que advertir que no hay rondas de besos y lágrimas, sino litros de sangre falsa y violencia, que se matizan gracias a la impresionante actuación de Noomi Rapace (toda una heroína del cine internacional gracias a la saga cinematográfica 'Millennium', inspirada en las obras del escritor Stieg Larsson) y Aksel Hennie, su compañero de vida en 'El viaje'.

Una pareja en crisis: una actriz de televisión sin trabajo y un director de series de TV que no parece tener mucho talento, deciden irse de fin de semana a una casa campestre.



Lisa (Rapace) y Lars (Hennie) revelan desde los primeros minutos de la película que tienen todos los síntomas de una relación tóxica y que su convivencia está conformada por microinfiernos que se revelan en comentarios ácidos, manifestaciones de ternura forzada y algunos episodios de cariño tan falsos como los ríos de sangre en los que les toca navegar en la trama.



Pronto afrontarán un conflicto que se desarrolla entre lo cuestionable y lo ridículo, pero que en el tono de humor y brutalidad funciona muy bien. Ambos reconocen que se odian y tomarán todas las medidas para acabar de una vez por todas con esa situación. Es en ese punto en el que la cinta reafirma su crudo tono jocoso y se burla de sí misma como una propuesta de cine de acción y de supervivencia. Es una pareja de perdedores que está signada a la autodestrucción, pero una serie de eventos sorpresivos le darán un giro a la idea que parece vender al principio la trama.



(Además: Estos son los estrenos que llegan en noviembre a Netflix).



Es tenso verlos convivir en un ambiente rural, lejos del mundanal ruido, de sus deudas y de sus mentiras, pero su dinámica está plagada de un fino y frío humor, adobado por un retrato caricaturesco de los pocos personajes que acompañan su historia.



Hay que insistir que 'El viaje' es un chiste cruel, con dardos de dolor y puñaladas al estómago; con corazones rotos y extremidades desmembradas; un cóctel para románticos empedernidos, pero con el estómago de acero y amantes del horror.



Sin embargo, revelada esa advertencia, es una película que engancha, gracias a un ritmo y a una dirección eficaz de la mano de Tommy Wirkola, todo un experto en el gore divertido gracias a anteriores aventuras como 'Dead Snow' y 'Dead Snow 2' (conocidas también con el título de 'Zombis nazis') o 'Kill Bujio' (una parodia de 'Kill Bill'); pero no hay que dejarse engañar con estas referencias, ya que Wirkola consigue una trama muy sólida que no pasa inadvertida.



Su viaje en Netflix permite, entre todas sus capas de terror y chiste, explorar emociones como la derrota y la costumbre en sus peores etapas, y su triunfo radica en que uno quiere saber qué va a pasar con la pareja protagonista y su rudo proceso en esta especie de sanación o cierre extremo de su infierno personal. A pesar de que hay momentos que invitarían a más de uno a abandonar la película, uno se queda como lo dicta cierto tipo de matrimonios: en la salud, en la enfermedad, en la violencia y hasta en la muerte.

Andrés Hoyos Vargas

Crítico de televisión

@AndresHoy1