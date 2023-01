La más reciente producción de Dago García hace reír, es una comedia como las que ha acostumbrado a estrenar los fines de año desde un par de décadas. Sin embargo, 'El último hombre sobre la tierra' ahonda en esos detalles que pasamos por alto cuando físicamente alguien no nos agrada o simplemente lo que la gente hace –incluso contra su voluntad– por encajar.

Roberto ‘Piquiña’ Guzmán (John Álex Toro) es un hombre intenso y chabacán, obsesionado con Liliana (la presentadora Laura Acuña que debuta como actriz), una hermosa y exitosa ejecutiva de la empresa donde trabajan... y su plan se podría hacer realidad en una de las novenas de aguinaldos. Hasta ahí, una comedia promedio; pero el asunto se pone esotérico y hasta apocalíptico cuando ella amenaza al tipo con que solamente estaría con él si fuera el último hombre sobre la tierra. Y toda la humanidad desaparece, menos ‘Piquiña’ y ella.



Rodrigo Candamil (derecha) interpreta a Camilo, un jefe guapo pero vacío y frustrado. Foto: Dago García Producciones

“En principio uno lo que ve en ‘Piquiña’ es a un oportunista, un pícaro morboso; y gracias a la mano del director de la película, Juan Camilo Pinzón, logramos que tuviera otro tono, que no generara molestia o rechazo en el espectador. Liliana es como una princesa en su torre, un ser inalcanzable, y él es el antigalán, el antihéroe como protagonista, un solitario que vive entre el desorden y el mugre, bebe todo el tiempo, como que nada le importa porque es un hombre que lo ha perdido todo y que aun así vive el presente de forma positiva, sin esperar mucho”, explica John Álex Toro, que se pone en la piel del incómodo protagonista.



'El último hombre sobre la tierra' recoge los elementos de la comedia típica, “aquí hay mucho de caricatura, rasgos y elementos exagerados en los personajes y las situaciones”, al tiempo que se profundiza en los sentimientos.



“Creo que uno de los mayores logros de la película es darle a todo eso una arquitectura de humanidad, fíjate que el enamoramiento de ‘Piquiña’ por Liliana es real, genuino, muy tierno, no es solo un tema de morbo o del escalamiento social”, agrega Toro.

Pero hay más: la historia tiene un tono fantástico –por el deseo de la protagonista que logra que ella y ‘Piquiña’ queden solos– y apocalíptico. “Yo creo que es importante por lo que sucedió durante la pandemia. La desolación, la soledad, yo creo que a mucha gente ya se le olvidó, a veces siento que fue una lección que no se aprendió”, comenta Rodrigo Candamil, que interpreta a Camilo, un jefe guapo pero completamente vacío y frustrado. “Es un mal regalo bien empacado”, agrega.



El personaje de Candamil, junto al que interpreta Jeka Gárces como la secretaria de Liliana, llega a alterar la naciente relación de la atractiva ejecutiva con ‘Piquiña’.

“Camilo es ese jefe odioso, insoportable, el amigo del colegio que nadie se bancaba por arrogante. Tiene tantos escudos que es casi imposible llegarle al corazón (…) Es esa suerte de espejismo que encandila, pero que no tiene nada por dentro”, explica el actor.



El último hombre sobre la tierra plantea varios interrogantes: ¿podrá esta pareja soportar la llegada de dos nuevos habitantes? ¿Podrá el mundo volver a ser el mismo solo para los dos, o retomar el mundo antes del colapso? ¿Estaban viviendo un idilio de amor que solo habitaba en un sueño o esta realidad superó a la ficción?

John Álex Toro es reconocido por su carrera como actor cómico. Foto: Dago García Producciones

John Álex Toro dice que uno de los mensajes más importantes del relato es sobre las diferencias sociales, “no hay barreras sino que nos las imponemos con esas personas que no están dentro de nuestro círculo social. Y que el cariño a veces está más cerca de uno de lo que cree, la posibilidad de compartir momentos reales. Hay un valor inmenso en eso. En la película todos terminan encontrándose con ‘Piquiña’ como un resonador, como un amigo que no imaginaba porque es un hombre que no teme relacionarse y que no tiene resentimientos ni complejos”.



La dupla entre Dago García, como guionista y productor, y Juan Camilo Pinzón en la dirección ha producido varios éxitos de taquilla en el cine colombiano como In fraganti, Uno al año no hace daño, y los Paseos 3 y 4, entre otros títulos.

